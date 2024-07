¿Cómo se puede acoger debidamente a los menores migrantes? Las claves y propuestas de la integración en España

Ha sido, probablemente, la noticia de la semana: la ruptura en los gobiernos autonómicos entre el PP y Vox. Eran los últimos los que decidían romper los pactos con los primeros y todo, según explicaban, a causa del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el reparto de 347 menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Más allá del problema político que presenta esta ruptura, no podemos perder el foco de lo realmente importante, que es el drama de los migrantes que luchan y en tantas ocasiones se dejan la vida por encontrar un futuro y una vida mejor. Dejan todo atrás, a su familia, sus costumbres y su modo de vivir, para adentrarse en una ruta peligrosa y llegar a un presente que puede ser incierto pero que, de salir bien, les permitirá vivir en paz.





Sin embargo, se encuentran muchas veces aquí que los centros de acogida están absolutamente desbordados y que no pueden integrarse como merecen. Por eso mismo, hay miles y miles de personas que ayudan y facilitan esta integración tan importante para estos menores.

Una de ellas es Reyes Martel. Su nombre quizá te suene, es jueza de menores en las Palmas de gran Canaria, y además, está al frente de una organización, UP2U, que se dedica a ayudar a los menores de edad extranjeros que llegan a nuestro país. Y una de las formas que tiene de integrarlos y ayudarlos es a través del fútbol.

El fútbol, una herramienta para la integración

Ella, como conocedora de la situación de estos menores, explicaba en Fin de Semana que "tenemos que tener en cuenta que son territorios pequeños con escasos recursos, hablamos que en la actualidad tenemos a más de 5.000 menores extranjeros, se añaden otros menores vulnerables en situación de protección" expresaba.

"Es difícil proporcionarles una formación, porque tenemos que valorar de dónde proceden, si en el país de origen han recibido una instrucción o no, es una bomba de relojería. Cuando cumplen los 18, quedan desprotegidos, en poco tiempo deben integrarse porque si no se van a la calle literalmente" explicaba.

Por eso mismo, con su organización, han conseguido que muchos de estos chavales se integren a través del deporte, especialmente, por el fútbol. De hecho, han conseguido que la FIFA cambiase reglas para que los menas puedan competir oficialmente. "Nos dimos cuenta de que uno de los deportes para integrar era el fútbol, el equipo que se creó no solo era para menas, sino jóvenes en situación de vulnerabilidad. Después de entrenar, luego no podían competir, les frustraba y era una enorme discriminación. Vicente del Bosque nos ayudó":

El mito de que son todos delincuentes

La propia jueza explicaba que "no podemos continuar" de la forma en la que se está acogiendo e integrando a estos migrantes. Explica que, en efecto, no hay recursos ni tiempo para que esta integración sea real antes de que ellos cumplan la mayoría de edad. Por eso, propone que haya una regulación para que no vengan en pateras ni cayucos, sino con trabajos consolidados.

Además, quería desmitificar eso de que los migrantes que llegan vienen a nuestro país a delinquir. "Esas manifestaciones en este sentido son ridículas. Como cualquier colectivo, los hay que delinquen y hay otros muchos que no. Solo un 4% de los menas tienen hechos delictivos, otra cosa es que se pueda notar más esta incidencia en territorios con mayor concentración de menas" explicaba.

"Desafortunadamente, tenemos problemas con menores españoles que delinquen también, ha cambiado mucho el perfil en los últimos años. Deberíamos recapacitar cuando hacemos este tipo de manifestaciones" sentenciaba.