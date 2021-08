“Como dietista no puedo recomendar la cerveza, pero es ‘mejor’ la 0,0 que la sin alcohol"

¿Qué sería una tapa sin la compañía de una cerveza o un vino? El verano es la época del año en la que consumimos más bebidas en general, pero no todas son buenas. Beatriz Robles, dietista-nutricionista, tecnóloga de alimentos y autora del libro “Come seguro comiendo de todo” ha explicado en ‘Fin de Semana’ con Rosa Rosado los valores nutricionales y si estas bebidas son adecuadas o no. “Si te gusta mucho la cerveza puedes optar por la sin alcohol o por la cerveza 0,0. Ahí los nutricionistas te vamos a dar un aprobado”, afirma la experta.

La cerveza es la bebida más consumida durante el verano, pero “no hay consumo seguro de alcohol. Hay un consumo de bajo riesgo que sería ese consumo moderado, pero es de bajo riesgo y no es un riesgo cero”, cuenta Beatriz. Sin embargo, es mejor adherirse a la cerveza sin alcohol como una alternativa mejor a la cerveza con alcohol. “En la cerveza vamos a encontrar algunos micronutrientes que pueden ser interesantes, por ejemplo, algunas vitaminas del grupo B, el ácido fólico. Esto lo encontramos aquí, pero también en otros alimentos, como en las acelgas y no nos agarramos a ellas con tanta intensidad”, aclara la nutricionista.

Entre la cerveza 0,0 y la sin alcohol “es mejor la 0,0 que la sin alcohol” afirma Beatriz, no solo por las kilocalorías. “El alcohol que tienen las bebidas alcohólicas nos aportan 7 kilocalorías por cada gramo, es decir, el alcohol nos aporta kilocalorías vacías, no tenemos nutrientes. Sin embargo, en la 0,0 la norma de calidad de la cerveza permite que tenga hasta 0,9 grados de volumen alcohólico”, aclara la experta. En cuanto a tomar una copa de vino asegura que “la descartamos absolutamente. Si la tomamos que sea por placer porque es el momento, pero no pensando en ningún caso que es saludable”.

“El valor nutricional de los refrescos es cero, pero nos va a aportar muchísimo azúcar. En algunos podemos encontrar 40 o 50 gramos cuando nos dicen las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud, que nuestro consumo máximo de esos azucares libres debería ser de 25 gramos al día. Así que con una lata ya estamos duplicando”, termina Beatriz.