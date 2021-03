Citas rápidas de 7 minutos para encontrar una gran amistad… o quizás algo más

José Luis regenta este bar en Pontevedra y ha decidido facilitar a la gente el conocer a otra gente: ha montado un salón de citas rápidas, siete minutos para conocerse y cambio de mesa: “Puede ser amistad o amor, en todo caso busco que la gente pase un rato agradable. Con la pandemia se usan mucho las redes sociales y hay muchos engaños. Tengo 35 años y prefiero el cara a cara”.

El problema es que el coronavirus lo ha limitado mucho, como reconoce él: “Por los cierres no se ha podido llevar a cabo, así que el primero será el sábado que viene. El funcionamiento es sencillo: a los 7 minutos se tienen que cambiar de mesa para conocer a todos. El primer grupo son 14 personas, que es el aforo máximo en interior, y luego va por orden de edad.”.

¿Similitudes con el famoso programa de televisión? Totalmente, de hecho “la gente me para por la ciudad y me llaman el Carlos Sobera de Pontevedra. El móvil me va a reventar”, afirma divertido.

La cita son 8 euros e incluye consumición y bebida y luego un sorteo de una noche en un pazo rural: “Es una prueba piloto, también vamos a aceptar sugerencias de la gente. Puede que siete minutos sea poco tiempo, ya veremos”.