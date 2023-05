César Lumbreras revela la particular "audición" que ha hecho para 'Agropopular' después de 40 años de programa

Lleva casi cuarenta años en antena, de hecho, los cumple el año que viene, y su información agraria y de la España rural no ha pasado de moda desde entonces. Y es que su particular forma de explicarla y de adentrarnos en aquellos lugares que no conocemos, bien merecen todos los premios del mundo. No en vano, hace unos meses, le dieron el premio de periodismo Francisco de Cossío, y el premio ¡Bravo! de Radio.

Todos los sábados no hay quien no quiera madrugar para escuchar Agropopular, dirigido por César Lumbreras. Y si hay algo muy característico que todos los oyentes quieren escuchar cuando encienden la radio es el inicio del programa. Porque sí, Lumbreras lleva cuarenta años tocando la chifla para dar indicaciones a todos de que el programa y la información empiezan.

La forma en la que suena siempre es aplaudida por todos sus oyentes, independientemente de si la toca desde el estudio, o desde algún lugar recóndito de España donde le esperan con los brazos abiertos. Sea como fuere, lleva todos estos años tocándola cuando empieza Agropopular.

Sin embargo, aquí en Fin de Semana, como compartimos equipo técnico con él y su equipo, nos hemos dado cuenta de que no suena desde hace unos meses la chifla como antes. Tiene un sonido algo más ronco y por fin sabemos por qué.

La particular audición para su programa

Era el propio director de Agropopular quien nos indicaba que, si la chifla tiene un sonido distinto, es porque la ha cambiado después de cuarenta años. Y sí, el motivo es más impresionante de lo que esperábamos.

Y es que nos decía que suele llevarla siempre en la mochila que lleva consigo cuando empieza el programa. La cosa se quedaría ahí si no fuera porque le han robado la mochila no una, si no dos veces.

"La chifla titular y la sustituta me la robaron. Hemos hecho audiciones de chiflas hasta que hemos dado con una que se asemeja al sonido original, pero no es lo mismo" explicaba. Algo que también quiso explicar a sus oyentes que, finalmente, decidieron enviarle unas cuantas para que se presentaran a su particular audición.

"Gracias a los oyentes me he juntado con 20 y tantas, iremos rotando hasta encontrar la más parecida, aunque la que está sonando estos últimos programas, es la más parecida que hemos encontrado a la que llevaba conmigo desde 1986" explicaba.

A lo que Cristina López Schlichting ha respondido que "hay que tener mala leche para robar una chifla". Puede que no sea la original, pero el sonido icónico no lo ha perdido para dar paso a Agropopular.

Vuelta a sus orígenes

Era hace unos meses cuando volvía a uno de sus lugares fetiche, donde comenzaba su andadura radiofónica. Era en Zamarramala, donde hizo su primera salida en 1987 fuera del estudio.

En este punto, el comunicador echaba la vista atrás: "Hace la friolera de 36 años, el 7 de febrero de 1987, 'Agropopular' se emitió justo desde aquí, justo desde la iglesia de Zamarramala, en Segovia, donde estamos hoy también y lo hicimos para acompañar a las alcaldesas de ese año y a todas las formas raras que celebraban su fiesta el día de Santa Águeda, en el que las mujeres mandan".