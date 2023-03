Carmen Lomana responde claro a las palabras de Enrique Ponce sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel: "No digas eso"

La socialité Carmen Lomana respondía claro este sábado en Fin de Semana a las palabras de Enrique Ponce sobre la relación que mantiene su ex, la modelo Paloma Cuevas, con el cantante mexicano Luis Miguel. Y es que la colaboradora de COPE ha mencionado alguna vez la buena relación que mantiene con Cuevas y no ha dudado en replicar al torero, que esta semana ha decidido romper su silencio tras meses de rumores sobre su ex.

Y es que toda esta polémica ha sido uno de los temas centrales de la sección de prensa social del programa, como introducía la directora, Cristina López Schlichting. “Vamos a ver qué ha pasado con Enrique Ponce, que ha hablado de la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel”, comenzaba. Así, el equipo de Fin de Semana explicaba que el diestro aseguraba en los últimos días que “esto le suena a despecho, no lo ha querido decir delante de las cámaras, pero sí cuando pensaba que no le estaban grabando”.

Ponce mantiene que no es él el que sale en las revistas, en las portadas o quien acapara titulares, sino que son los otros dos quienes están llamando la atención. Además, el torero valenciano asegura que ya no tiene relación con Luis Miguel desde que lo dejó con Paloma Cuevas, y que ahora quiere centrarse en Ana Soria, en su intimidad y alejarse de los focos.









Lomana responde a Ponce: “No digas eso”



La colaboradora de Fin de Semana mantiene en los micrófonos de COPE que, mientras está de acuerdo con que dé su opinión, hay ciertos comentarios que el diestro no debería hacer: “Vamos a ver, a mí lo que me parece muy bien, si a él le parece, decir que esto no es la relación que se cuenta o se dice, pero que hable de intimidad o de despecho”.

Y es que ha sido el término “despechada” el que no ha gustado nada a Lomana. “Pero Enrique, cómo no va a estar despechada con la humillación que le hiciste el verano que se abrió la caja de Pandora de que salías con esta chica, jovencísima, guapísima... Pero las demostraciones de amor que hicisteis en redes sociales y en algunas portadas de revistas eran absolutamente innecesarias”, criticaba Lomana que, además, le recordaba un episodio del torero con su hija. “Hasta tu hija mayor te lo dijo. Te preguntó “este quién es”, enseñándote una portada, como diciendo, “¿este es mi padre? No lo puedo entender”.

Audio Redacción Fin de Semana









“Enrique, tú sabes que te quiero, pero...”



De nuevo la socialité insiste en que le parece muy bien que Ponce opine si quiere, “pero que no hable de privacidad, de ser discreto, porque es lo único que no fuiste”. “Tú sabes que te quiero, que te he seguido siempre como torero y como persona también me gustas, pero la desilusión que tuvimos muchos amigos tuyos, y en general todo el mundo, de tu actitud hacia Paloma...”

“No digas que está despechada pero, si lo estuviese, y es probable que en el algún momento lo haya estado, estaba en todo su derecho, porque tiene su corazoncito y su dignidad”, concluye la colaboradora, que no deja pasar el hecho de que no le gusta que el torero hable de “despecho”, por parte de Cuevas.