Carmen Lomana se harta de Pilar Eyre y sus ataques a la Reina Sofía: “Es una vergüenza, Pilar, llámame”

La colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, ha montado en cólera este sábado después de que le preguntasen por los ataques de la periodista Pilar Eyre a la Reina Emérita Doña Sofía. A través del consultorio, un oyente quería saber la opinión de la socialité, que lanzaba un reto a la escritora, a la que instaba a que le llamase por teléfono.

Unos reproches a los que se sumaba la presentadora del programa, Cristina López Schlichting, que calificaba como “sinvergonzonería” las acusaciones de la escritora sobre la Reina Emérita. Y es que Eyre desde que publicó su libro ha criticado en repetidas ocasiones a Sofía desde varios medios de comunicación, desde los que llegó a decir: “Es altanera, clasista y desprecia a los españoles”.

Lomana estalla contra Eyre

Al comienzo de ‘La Hora Lomana’, una oyente preguntaba a la colaboradora: “Sobre la Reina Sofía, ¿qué te parece que los medios la estén tratando mal últimamente?” La socialité no se cortaba a la hora de responder directamente a Eyre: “A mí me parece que el desprestigio para vender un libro que ha querido crear una periodista, que es Pilar Eyre, y no me importa decirlo, es una vergüenza”, criticaba.

“No ha dicho ni una sola cosa buena de ella, ha mentido descaradamente, la reina Sofía es una mujer extraordinaria, una mujer preocupada por la cultura, sus hijos, muy amable, no como ella que ha dicho que es una déspota”, aclaraba Lomana, que llegaba a acusar a la periodista de no haber hablado nunca con Sofía.

“Nunca ha hablado con la Reina, no es que yo sea amiga, pero sí he coincidido con ella en El Pardo. Os puedo decir que, sin conocerme de nada, fue encantadora. Ha dicho algo que es una gran mentira: que es una mujer estrecha de mente, todo lo contrario, es una de las que más ha apoyado a María Zurita cuando tuvo a su hijo”.

Schlichting sobre Eyre: “Qué poca vergüenza”

“No es que la Reina tenga problemas, es que se lo están creando”, comentaba Lomana, antes de que la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, criticase también las palabras de Eyre. “Yo estoy contigo, porque parecía que Sofía era lo intocable, tenía un respeto generalizado. Pero ahora van a por ella, es una campaña de zapa que pretende acabar con la institución”.

“Qué poca vergüenza. Emitir una opinión sobre un asunto tan personal, qué sinvergonzonería”, concluía. La colabora insistía en que lo que había hecho la escritora era “una desfachatez”. “Eyre va de mujer progre, feminista, y ha tenido la desfachatez de decir que comprendía que Juan Carlos había sido infiel porque no era una mujer divertida, cuando ella adoraba a su marido”.

Por último, retaba a la periodista: “Yo estoy indignada, y si no estás de acuerdo, Pilar, llámame”.