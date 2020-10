La reacción de Pilar Eyre tras ser despedida del nuevo programa de TVE: “No pegaba mucho”

La periodista Pilar Eyre ha salido esta semana del programa que TVE preparaba para competir con ‘La Sexta Noche’ los fines de semana: ‘La Pr1mera Pregunta’. La experta en Casa Real colaboraba en la sección de sociedad junto al presentador del espacio Lluís Guilera hasta el pasado fin de semana. Un adiós que la reportera se ha encargado de explicar a través de su perfil en redes sociales.

Y es que el programa de la cadena pública es protagonista de los titulares de cada domingo por los bajos datos de audiencia que registra en comparación con la competencia televisiva. Este mismo sábado el programa de Guilera solo consiguió un 4,1% de share, a pesar de que arrastraba espectadores del encuentro entre la Selección Española y Suiza, visto por un 23,3%. Una sangría de espectadores del que se benefició no solo La Sexta sino el indiscutible líder de las noches de los sábados: ‘Sábado Deluxe’ con el polígrafo entre Christofer, Fani y Rubén.

Un estreno accidentado

Ya parecía vaticinarlo el propio Guilera en una entrevista para El Periódico en el que aseguraba que costaría competir tanto con La Sexta como con Telecinco: “Claro que será un reto y que costará, pero hay que intentarlo. Lo fácil sería emitir una película. No podía decir que no a competir con este nivel en un prime time”, aseguraba el periodista.

Y es que en algún momento del pasado sábado el programa de Televisión Española llegó a registrar menos espectadores que ‘El cine de la 2’ de su cadena hermana, algo de lo que se mofaban algunos usuarios en las redes sociales.

Pilar Eyre, primera baja en TVE

Por ello, y tras los desastrosos datos de audiencia del programa, la primera ficha en caer ha sido la periodista Pilar Eyre, que lo contaba a través de las redes sociales y, explicaba, los motivos tenían que ver con que “no pegaba” con el resto del programa.

“Amigos: los compañeros de La Pr1mera Pregunta van a remodelar el programa y en el nuevo diseño ya no pegaba mucho mi sección... hemos decidido cancelarla, aunque algún día iré de visita, eh, que he hecho allí muy buenas amistades y les deseo lo mejor”, aseguraba Eyre en Twitter.

Amigos: los compañeros de @La1Pregunta_tve van a remodelar el programa y en el nuevo diseño ya no pegaba mucho mi sección... hemos decidido cancelarla, aunque algún día iré de visita, eh, que he hecho allí muy buenas amistades y les deseo lo mejor. — Pilar Eyre (@pilareyre) October 8, 2020

En cualquier caso, la periodista lo matizaba: “A ver, no me han echado del programa, eso es injusto para los compañeros a los que les tengo mucho cariño, a pesar de la brevedad de nuestra relación. Me fui yo porque no le veía mucho sentido a mi sección y a ellos les pareció bien.”