Carmen Lomana habla alto y claro sobre las verdaderas intenciones de Urdangarín: “Memo integral”

Carmen Lomana hablaba este sábado muy claro sobre las intenciones de Iñaki Urdangarín después de que se anunciase la “interrupción de la relación matrimonial” con la infanta Cristina a través de un comunicado conjunto con la infanta. Un anuncio a consecuencia de las imágenes del ex duque de Palma paseando por una playa de Francia de la mano de la abogada Ainhoa Armentia, con la que posteriormente se supo que mantiene una relación sentimental.

Eso sí, al margen del comunicado la hermana del Rey Felipe VI no se ha pronunciado sobre la ruptura del matrimonio, mientras sigue en Suiza, donde estudian sus hijos, y a la espera de un posible viaje para visitar a su padre a los Emiratos Árabes. Mientras, se han conocido más detalles en los últimos días sobre la relación entre Urdangarín y Armentia, a la vez que han amanecido nuevos rumores de otras posibles infidelidades del ex jugador de balonmano.









Lomana, sobre Urdangarín: “Memo integral”



Es por esto último que la socialité Carmen Lomana ha querido mojarse sobre las verdaderas intenciones y sentimientos del padre de los hijos de la infanta: “Urdangarín nunca ha estado enamorado de Cristina, ha estado ilusionado, encantado o fascinado. Si tú ves en la boda el paseo en Rolls Royce él no paraba de decir “qué pasada”, eso es algo muy de pueblo”, criticaba la colaboradora en Fin de Semana.

La presentadora del programa, Cristina López Schlichting, se apresuraba a matizarle: “No creo que nuestros oyentes de pueblo digan semejantes memeces, porque como dice Carmen son memeces”.

“Memo integral”, sentenciaba Lomana sobre Urdangarín, del que recordaba un episodio polémico de cuando conoció a la infanta. “Porque había dejado a su novia con el traje de novia encargado y preparado y la dejó plantada hasta tal punto de que ella se enteró por los periódicos. El CV de este señor es para llorar”, concluye.









“Interrupción de la relación matrimonial”



Sobre el comunicado de los ex duques, la colaboradora de COPE asegura que son términos calculados porque benefician a Urdangarín. “Eso a él le conviene porque sigue formando parte de la familia del Rey y sigue teniendo guardaespaldas, que me parece una vergüenza. Urdangarín le ha puesto los cuernos varias veces, entre otras con la mujer de un gran amigo de la pareja, y ella ha aguantado todo”.

Un episodio por lo que precisamente no guarda simpatía a la infanta: “Yo, personalmente, no aguanto a estas sufridoras que tragan con todo por tener un señor guapo al lado o al padre de sus hijos. Pobres hijos, vaya ejemplo han tenido, un padre que fue un delincuente, que estuvo en la cárcel por llevarse el dinero calentito de nuestros impuestos. Este señor nunca me gustó, pero ha demostrado ahora lo que es. Porque estas fotos no han sido casualidad, son consentidas, justo les hizo la foto un periodista que trabaja en el Diario Vasco y que estaba avisadísimo, y ellos agarrados de la mano”, sospechaba la socialité.









“Osea, que él lo ha pactado para hacer saltar la libre y quitarse el marrón de encima”, le preguntaba la presentadora, a lo que Lomana recordaba la reacción del Rey Emérito a todo el asunto. “La infanta debe seguir aferrada, ahora ha ido a ver a su padre y cuentan que el Rey está muy molesto con la forma de hacerlo”.