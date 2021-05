Carmen Lomana no da crédito a lo que dice Ábalos de la vida sentimental de Ayuso: “¡Pero vamos a ver!”

La socialité Carmen Lomanareaccionaba este sábado a las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acerca de la vida sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo ello a raíz de unas declaraciones de la candidata del PP en una entrevista en la que bromeaba con que el tamaño de la ciudad de Madrid permitía a sus ciudadanos la posibilidad de no volver a encontrarse con su ex pareja.

Tras el revuelo que se ha montado tras la ocurrencia de Ayuso, sectores de la izquierda lo han utilizado para intentar ridiculizar a la candidata popular. Entre ellos, le tocaba el turno este viernes al propio titular de Transportes que, desde un mitin electoral, usaba la frase para bromear con el supuesto número de relaciones sentimentales de Díaz Ayuso: “Esto de no encontrarse al ex no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex”, comentaba Ábalos entre las risas de los asistentes al acto de campaña socialista.

Risas y aplausos cuando Ábalos insinúa que Ayuso es una casquivana:



«Esto de no encontrarse al ex no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex».pic.twitter.com/icL8vT32vQ — Alonso ???? (@alonso_dm) April 30, 2021









Lomana y Schlichting, sobre Ábalos



“No saben qué hacer ya”, reaccionaba tajante la colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, durante su sección de este sábado. Por su parte, la presentadora del programa, Cristina López Schlichting, destacaba que lo había hecho después de que Ayuso hablase sobre su ruptura con Jairo Alonso: “Ha sido alucinante, porque ha sido posterior a una declaración de ella en la que se le preguntó por su ruptura conyugal”.

Por su parte, la ex concursante de 'Supervivientes' resaltaba la ocurrencia original de la presidenta de Madrid: “Lo que dijo Ayuso fue muy gracioso, que Madrid es muy grande y si no quieres no te encuentras con tu ex. Tuvo mucha gracia”.

No obstante, Lomana insistía en lo “mezquino” de las palabras del ministro de Transportes: “Lo que no puedo entender es que alguien tenga tan pocos argumentos y sea tan mezquino y ataque y hable de que si ha tenido muchos novios o muchas parejas... ¡Pero vamos a ver! Me tiene asombrada”, clamaba. Por su parte, Cristina se preguntaba “qué clase de argumento político es ese”. “Pero tú estas viendo los argumentos que está esgrimiendo la izquierda? Yo les llamo los Cazafascistas, porque ya todos nos hemos convertido en fascistas”, concluía la socialité

Ayuso y la maternidad



Otro de los aspectos que destacaban en la sección era que Ayuso había comentado en la entrevista que no había decidido ser madre por el momento. La presidenta de Madrid aclara que está “volcada en la política y es un sueño por cumplir”. “Es una pena, porque dice que, con 42 años, ha tenido que sacrificarlo por la carrera”, añadía Cristina López Schlichting.

Por su parte Lomana, que explicaba que a finales del año pasado Ayuso rompió su relación con el conocido estilista Jairo Alonso: “Eso pasa, porque si te dedicas a política es muy difícil”, resaltaba la socialité sobre que la líder del PP en Madrid no haya sido madre hasta ahora.

FERNANDO VILLAR