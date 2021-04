La insinuación con la que Ábalos se burla de la vida sentimental de Ayuso: “Esto de los ex...”

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha referido este viernes durante un mitin en estos términos a Isabel Díaz Ayuso. "Esto de no encontrarse al ex no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex", decía el político.

Además, añadía que "las probabilidades tienen que ver con una candidata. Ya sé que me van a criticar. Tendré dos o tres días de gente pacífica que apuesta por la convivencia".

El titular de Transporte también hacía referencia a la expresión de vivir a la madrileña, en un tono claramente despectivo. "Debe ser un guiso con las aportaciones de los pueblos, sino, este privilegio no se puede tener. O se es capital o no se es. Se integra o se expulsa, pero hay que integrar, acoger, hacer una apuesta cosmopolita, diversa", ha afirmado.

Según él, en la Comunidad de Madrid hay una crisis reputacional que dura 26 años y Ayuso ha convocado elecciones por su incapacidad para hablar, dialogar y pactar con el otro. Por eso se ha preguntado "dónde está la apuesta democrática" y de libertad que dice la presidenta si, ha añadido, "esto es lo más parecido a una dictadura".

ÁBALOS DA POR HECHO QUE AYUSO VA A SEGUIR GOBERNANDO CON LOS MISMOS

José Luis Ábalos también ha profundizado en sus críticas por la convocatoria electoral, asegurando que no tenía sentido convocar para quitarse de encima a Ciudadanos, una organización que "se iba a liquidar sola".

"¿Qué hacemos aquí?", se ha preguntado, para posteriormente afirmar que la que se presenta para presidenta ya lo era y "con los que gobernaba va a seguir gobernando" porque considera que, independientemente de quién dirija las consejerías de la Comunidad, "la impronta la marca la ultraderecha" con la que el PP mantiene una relación "de amor impúdica".

En su opinión, el PP en Madrid no tiene el pudor que en otras partes de España y para evitar el estigma que temen en otros países de Europa, ha decidido ir "de modo descarado": "No me acuse más de franquista, sí lo soy y qué", ha espetado el ministro.