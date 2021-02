Carmen Lomana advierte a Bustamante sobre su ex asesor y cuenta lo que le pasó con Hacienda: “¡Cuidado!”

La colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, lanzaba este sábado un aviso al cantante David Bustamante, después de que se conociese que contrae una deuda con Hacienda y de la que responsabiliza al que fuera su mano derecha en el mundo de la música, Francisco Manjón. Según ha podido saberse, el artista demandó hace ya más de 5 años a su ex asesor por presunta estafa y al que le reclama una suma total de medio millón de euros.

Precisamente estos últimos días la noticia ha saltado a primera plana después de que se vieran las imágenes de Bustamante saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid en una de las vistas del juicio. Por ello, la socialité y ex concursante de 'Superivivientes', Carmen Lomana, ha querido mandarle un consejo de cara a la batalla legal en la que se encuentra inmerso con Manjón, que también ha sido duro con el cantante en una entrevista reciente.

Manjón, sobre Bustamante: “No voy a tener compasión”

En una entrevista estos últimos días en La Razón, Manjón ha querido romper su silencio sobre todo este asunto y mandaba una advertencia a su ex representado, asegurando que va a tirar de la manta con todos los trapos sucios personales de Bustamante: “Igual que me ha destrozado mi vida y la de mi familia, no voy a tener ninguna compasión con él, porque tengo pruebas de todo lo que digo y va a salir quién es el verdadero Bustamante”.

Concretamente, Francisco Manjón se refiere a diferentes episodios de la vida del artistas, concretamente a relaciones pasadas con Begoña Alonso o con la modelo Paula Echevarría: “Va a salir qué ocurrió con Begoña Alonso (ex novia del cantante) y cómo ha sido su auténtico matrimonio con Paula Echevarría", comentaba en la entrevista.

Lomana y su pasado con Hacienda y otro asesor

Uno de los detalles sobre el culebrón judicial del cantante que se ha conocido estos últimos días es que la Fiscalía pide la libertad de todos los cargos para Manjón, para desgracia de Bustamante. Precisamente por eso, este sábado la socialité Carmen Lomana se lanzaba a dar un consejo al artista revelando un episodio personal con Hacienda y el que también fuera su ex asesor: “Que tenga cuidado, que voy a contar”, avisaba durante la sección de 'La Hora Lomana'.

“A mí me ocurrió igual. A mí mi asesor fiscal de muchos años me engañó, no me informó, le puse una demanda con responsabilidad civil y lo perdí. Así que tenga cuidado”, comentaba a los micrófonos de COPE. Una historia de la que la ex concursante de Telecinco rara vez habla en los medios de comunicación y que le ha supuesto un gran calvario y un dolor de cabeza enorme desde hace tiempo.