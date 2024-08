Carlos Sobera es un presentador y productor nacido en Barakaldo que este 11 de agosto cumple 64 años. Este mismo domingo ha pasado por 'Fin de Semana' para presentar su libro 'A contracorriente' y confesar algunas anécdotas de su vida que no ha compartido antes.

Haciendo gala de su humor, ha comenzado explicando que el libro, que es una autobiografía, nace de "la insistencia de la editorial". "Siempre me he negado, yo pensaba que tiene que escribir un libro alguien que tenga cosas interesantes que contar y no es mi caso. Pero luego dije, qué tontería, soy un chico normal intentando cumplir un sueño y puede servir de incentivo o motivación para alguien".

La reacción de su familia al leer el libro

Su familia ha sido casi la primera en leer el libro: "No suelo contar muchas anécdotas familiares y mis hijas no tenían ni idea de muchas cosas".

En concreto, su hija pequeña se emocionó al descubrir una de las vivencias del presentador cuando tan solo era un niño: "Mi hija pequeña, al día siguiente de regalarle el libro, entro en su habitación y estaba llorando. Le daba mucha pena que yo lo hubiera pasado un poco mal en el cole. Me sobrecogió un poco, pensaba que había metido la pata en algo al escribirlo. Tiene mucha empatía".

Su amor por el cine

Carlos Sobera tiene un amor por el cine desde niño: "Yo siempre defiendo que el western lo concreta todo en poquísimo tiempo. El compendio de la vida está en el western y en el género negro. Yo le debo este amor a la tele porque en los 60 y 70 ponían mucho cine. Y al cine porque yo vivía muy cerca de tres cines que cambiaban cada dos días de programación y yo me veía 9 películas a la semana".

Ataque de angustia siendo un niño

Siendo tan solo un niño vivió una situación un tanto complicada: "Tuve un ataque de angustia que fue diagnosticado años después cuando tuve otro con 18 años por el exceso de responsabilidad y el trabajo.

Estábamos paseando por Barakaldo, era una zona pobre, gris, con pocas farolas en un pueblo que en los 60 tenía una cadencia un poco tristona, de repente me pegó un bajonazo con 7-8 años. Cuando volvimos a casa había mi plato favorito para cenar y no pude tragar".

Su experiencia en televisión

Durante su trayectoria ha presentado cerca de una treintena de programas de televisión, la mayoría concursos, aunque por uno de los que más se le conoce es por 'First Dates'.

En el ámbito de los concursos, hay uno un tanto especial al que llegó de casualidad: "'Atrapa un millón', no se por qué, se lo ofrecieron a Arturo y a alguien más y no debían lo veían claro. Yo en este caso lo vi claro, pensé que lo iba a petar, tiene alma de ser competitivo y me lo voy a pasar bien y acerté".

Su miedo a volar

Entre sus miedos, destaca lo complicado que le resulta volar: "En Bilbao, el viento sur afecta mucho a los aviones. Me entran sudores por todo el cuerpo, nervios, me pongo pálido. No tengo que hacer nada para que el personal de vuelo me pregunte si estoy bien. Me descompongo".









Cómo surgió su matrimonio

Por último, ha explicado cómo consiguió conquistar a su mujer: "Mantengo la tesis de que ella me ha engañado siempre en esto. Estuvo mucho tiempo jugando a que no le caía bien. Yo fui perseverante, insistí y finalmente siempre se vio claro que éramos almas gemelas. Yo le digo que puede pasarnos de todo en la vida, pero este nivel de alma gemela no lo voy a conseguir con nadie en la vida".