Carballedo: “En Madrid había alternativas, pero Sánchez tenía el estado de alarma en la cabeza de hace días”

María Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha subrayado en Fin de Semana de COPE que el gobierno autonómico tenía “alternativas que estaban dando buen resultado” a la hora de combatir el coronavirus en la región. No obstante, según las palabras de la política del Partido Popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía “el estado de alarma en la cabeza desde hacía varios días”.

Sobre la decisión del TSJM de tumbar las medidas de Moncloa el pasado jueves, Carballedo subraya que “era muy posible que ocurriera” ya que, apunta, “Sánchez estaba entrando en un terreno en el que no tenía competencias y estaba siendo tremendamente injusto”. “No hay un marco jurídico claro. Como Sánchez no ha hecho los deberes respecto a ese marco, son los jueces y las resoluciones judiciales los que tienen que ir tomando las decisiones” aclaraba la consejera de Presidencia madrileña a Cristina López Schlichting. “Si ya una pandemia es difícil, con este señor en Moncloa es todo más caótico”, comentaba en los micrófonos de COPE.

Una reunión Ayuso-Sánchez contradictoria

Carballedo señala que los problemas entre el gobierno autonómico y el ejecutivo nacional se remontan hasta antes de la pandemia. “Todo empezó con unas cartas que Ayuso mandaba a Sánchez, sorprendida porque todavía no le recibía después de un año de presidencia. Vivimos la primera ola del Covid y no quería sentarse con la presidenta de Madrid”.

No obstante, la consejera de Presidencia de Madrid reconoce que, aunque la reunión tuvo lugar, el Gobierno no cumplió. “Al final se avino a ello, vino a la Real Casa de Correos, con la mejor de las sonrisas, conformamos grupos de trabajo para consensuar y que nos prestaran esas ayudas respecto a FCSE, no tenemos policía autonómica y necesitábamos ayuda para aplicar las órdenes. Necesitábamos ayuda para controlar Barajas y Renfe. Lo cierto y verdad es que durante el jueves lo que vivimos fue la cerrazón de una persona que venía a imponernos de manera unilateral su forma de trabajar: cerrar los 21 distritos de Madrid como si todos se comportaran igual”, critica Carballedo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Emilio Naranjo/ArchivoEmilio Naranjo

Una alternativa con buenos datos

Precisamente la miembro del gobierno regional destaca que las medidas de la Consejería de Sanidad estaban funcionando. “Tenemos una alternativa que ha dado muy buenos datos, no es que estemos contentos ni tranquilos, pero después de trabajar en el terreno donde los médicos nos han dicho que hay focos de contagio, ahí es donde hemos llevado los test, para detectar a los asintomáticos que hacen vida normal”, destaca Carballedo.

Según la portavoz popular, “esta era nuestra forma de trabajar y ha dado unos frutos que son de valorar”. “Ha decrecido el número de pacientes ingresados, está bajando la presión y las urgencias en los hospitales y en la atención primaria. No es tan agresivo para el impacto económico del virus, también en las personas con economías vulnerables. Pero Sánchez ese estado de alarma lo tenían en la cabeza de hace días”.