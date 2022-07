Caos en los aeropuertos: ¿Cuánto pueden indemnizarte si tu maleta no aparece en 21 días?

Factores como la crisis, el calor y, sobre todo, la pandemia por el Covid-19, hacen que los españoles intenten descansar en estas fechas, algo que no está siendo nada fácil debido a las huelgas en las compañías aéreas low cost que están dificultando los desplazamientos en avión. Todo ello se suma a la escasez de personal por las reducciones de los contratos en las mismas y los problemas aéreos suscitados por la guerra de Ucrania.

Esto parece una tormenta perfecta que ha llevado a las aerolíneas a cancelar un total de 15.788 vuelos en agosto según un informe recogido por Europa Press. A estos se suman los ya suspendidos en julio. Sin ir más lejos, ayer mismo se cancelaron ocho vuelos y se produjeron 63 retrasos. Si en estos días tienes pensado realizar alguna reserva, debes saber que Turkish Airlines es la compañía que más vuelos ha eliminado, seguida de British Airways, easyJet, Lufthansa y Wizz Air, aunque en la mayor parte de los casos, se están encontrando aerolíneas alternativas para los pasajeros.

Pero, ¿qué podemos hacer si nos pillan los paros? ¿Qué indemnizaciones nos corresponden? ¿Que podemos hacer si nuestro equipaje sale perjudicado?

Vuelos

A todas estas cuestiones respondía en 'Fin de Semana COPE'Guillermo íñiguez, doctorando en Derecho Europeo en la Universidad de Oxford, quien nos explicaba, primeramente, qué ocurre si ya hemos pagado un billete y el vuelo ha sido cancelado. Y es que, si nos informan de la suspensión con menos de dos semanas de antelación, "es muy posible que tengamos derecho a una indemización que puede ser, dependiendo de la longitud del vuelo, de entre 250 o 400 euros".

Esto lo podemos solicitar directamente en la página web de la aerolínea a través de un formulario. En caso de presentarlo y no estar satisfecho, los clientes "pueden reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea", un proceso que puede durar, en total, un par de meses.

Si el vuelo, además se retrasa, los pasajeros también tenemos derecho a una compensación. Si se trata de un retraso corto (el avión aterriza 3 horas más tarde), la compensación es mínima; si la situación se prolonga más de 3 horas, esta ya es económica. En el caso de que se vaya a más de 5 horas, "puedes elegir no subirte al avión y exigir un reembolso del billete".





Ahora bien, ¿los retrasos o las cancelaciones pueden ser una excepción? ¿Pueden no indemnizarnos? La respuesta se encuentra en el Reglamento Europeo nº 261/2004, donde se dan tres condiciones: "las meteorológicas incompatibles con el vuelo, las averías inesperadas y las huelgas". En este último caso, no basta solo con que las aerolíneas aleguen ya que, "una sentencia del Tribunal de Justicia de 2018, dice que no todas cuentan como una circunstancia excepcional para evitar la indemnización", explicaba Íñiguez.

Por último, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo? "Los reglamentos que nos protegen frente a estos abusos, las agencias españolas y europeas a las que nos podemos dirigir y la información dada en la página web de la Comisión Europea".

Equipajes

Otro punto importante y que nos preocupa a la hora de viajar es el equipaje. Y es que, en el caso de perderlo, debemos tener en cuenta que, si no aparece, "debemos dirigirnos al mostrador para que la aerolínea emita un parte de irregularidades que muchas veces es necesario para una posterior reclamación". Después podemos encontrarnos ante dos situaciones distintas.





La primera de ellas es el "derecho a un reembolso por gastos razonables" como pueden ser la ropa, para lo que es necesario quedarse con las copias de las facturas. Por otro lado, lo más importante es que, "si la maleta no ha aparecido, se da por perdida. En ese caso se puede exigir una indemnización de hasta 1.600 euros dependiendo del caso".