Berta Bernad: “La profesión de la influencer tiene muchísimo valor. No todo el mundo puede dedicarse a ello”.

El éxito es como una montaña rusa. Cuando estás en lo alto, con la boca bien abierta, gritando y sintiendote el rey del mundo, un giro y una brusca bajada en los railes le da la vuelta a todo. Se te sube el estómago. El miedo te atenaza la garganta. Te bloqueas y no sabes que hacer. Algo así empieza a pasar con los chicos rotos. Los que han vendido su vida a las redes, para al final, darse cuenta que estaban regalando su vida a desconocidos.

La sociedad ya nos avisa. No es real. Estás enseñando una felicidad falsa, cuando en realidad te sientes solo, te falta de todo, aunque tu perfil sea luz, cocteles, vestidos y sonrisas.

Supongo que el primer aviso para quién quiera ser influencer es, ten cuidado, no sabes lo que se te viene encima. Eso le pasó a Berta Bernad. Pasó de tener 95.000 seguidores en Instagram a dejar por completo las redes sociales y escribir un libro donde explica por qué lo hizo. Se titula: “Mi nombre es Greta Godoy” de la editorial Planeta.

Berta ha explicado en 'Fin de Semana' como empezó su carrera de influencer. “Yo tenía un blog y me di cuenta que despertaba interés. De repente, apareció Instagram y era la red social que reunía todos los requisitos necesarios para engancharme”.

Hasta que se dio cuenta de que había perdido el control sobre su vida: “Un día, hace dos años, fui a un evento y me pasó todo lo que no me gustaba de mi profesión en una noche. Y decidí replantearme si eso era lo que quería hacer”. Descubrió que no era feliz: “En Instagram solo se ve la cara buena. Una vida tiene luces y sombras. Llevaba tanto tiempo haciendo lo mismo que sentía que ya había quemado mi vida”.

A pesar de ello, ha querido reivindicar lo que considera su profesión: “La profesión de la influencer tiene muchísimo valor. No todo el mundo puede dedicarse a ello”.

Toda una lección para los más jóvenes.