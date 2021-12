De beréber a campeón: “Aprendí a correr detrás de las cabras en la montaña”

Muchas veces los grandes campeones deportivos tienen unos orígenes muy humildes que les obligan a tener constancia y sobreponerse a enormes dificultades, en ocasiones poniéndoles al límite de la supervivencia.

Es el caso de este invitado de Fin de Semana: Zaid Ait Malek nació en una familia de pastores bereberes nómadas y llegó a España, literalmente, jugándose la vida. Menor de seis hermanos, hoy es ganador del Volcano UltraMarathon de 250 km en Costa Rica, cuarto en el Campeonato del Mundo de Skyrunning y segundo en los campeonatos nacionales de trail running de España, además clasificado para el Campeonato Mundial de este año en Tailandia.

El mismo campeón reconoce que su vida es “una historia muy dura, para escribir un libro, otro, porque ya tengo uno”. Zaid recuerda cómo de niño corría: “Lo hacía de las cabras de vez en cuando. Ha sido una vida de deporte desde el principio, de pequeño ya lo hacía detrás de cabras o de un balón, jugábamos detrás de él y es nuestro juego favorito en la infancia”.

Su historia es, sencillamente, increíble, apasionante, de hecho a veces cuesta creerla por los giros que tiene: de joven trabajó en obras de construcción a lo largo de la costa atlántica de Marruecos pero tras unos años en ello decides que es hora de ir a España, cosa que hizo de polizón junto a su primo. Por eso él sabe mejor que nadie qué hay dentro del corazón de un inmigrante: “Hay una búsqueda de una vida mejor, una mejor situación y buscar ayuda para la familia. Salir de un entorno en el que no hay casi nada, solo para comer y apenas, no teníamos para lo que tenían los demás. Por eso realmente ha sido buscar una mejor vida y sacar adelante a la familia”.

Tras trabajar en una granja de Almería tras ser perseguido por la Policía, Zaid explica que “hay momentos muy duros, como lograr pasar la frontera durante cinco horas debajo de un camión. Fue lo más duro de lo que uno puede imaginar. Después, cuando llegué a España, hubo momentos duros como llegar a un país en el que no sabes el idioma. Son muchos momentos muy duros que no sabes cómo son hasta que los vives. Además yo solo sabía decir ‘hola’”.

Entonces llega su momento: conectó bien con los miembros del club de atletismo local, Media Legua Baena. El presidente del club, Jesús Morales, aseguró que era "un corredor rápido con muy buena resistencia física y de ahí logró llegar al maratón en Zegama, País Vasco, con desnivel de 2.736 metros en el macizo de Aizkorri: “De verdad que, cuando te cruzas con la persona que te da valor y saben lo que vales, entre ellos los del club, es increíble. Son personas increíbles que nunca olvidaré lo que han hecho por mí, también gracias a Carlos Chamorro que sigue ayudando a la gente necesitada. Es como mi hermano y me tiene como a un hermano de fuera”.

El campeón asegura, además, que “en ningún momento” imaginó que su futuro le llegaría de la mano del deporte: “Siempre me gustó el deporte y correr, nací en la montaña y corría sin parar, pero no me lo esperaba y menos poder vivir de él. Gracias a las personas que te valoran sales adelante”.