Barcelona se manifiesta contra la amnistía y la autodeterminación: "Quieren fracturar España"

A esta hora comienza esa concentración convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema "no en mi nombre". En esta manifestación está presente el líder del PP Alberto Núñez Feijoo, y el líder de VOX Santiago Abascal.

Pretenden protestar, encabezada por Sociedad Civil Catalana, y a la que han acudido muchos políticos, contra la amnistía que previsiblemente otorgará el Gobierno a los separatistas y contra un posible referéndum de autodeterminación. En Fin de Semana hablamos con Álex Ramos, de Sociedad Civil Catalana, quien aseguraba que "hay muchas ganas de movilización" por parte de gran parte de los catalanes.

"Creemos que es un error contentar a los separatistas. No hay reciprocidad y no aportan nada a cambio" aseguraba. "No tiene sentido que les quiten el valor de delito que tuvo, no ha habido ni disculpas y una amnistía es prácticamente borrar el delito. Desde el poder organizaron la fractura de Cataluña y lo que pretenden es fracturar España" decía.

"No sirve de nada contentarles para confrontar a toda España" decía.

Una sociedad cada vez más fragmentada

Julia Calvet es presidenta del movimiento S'ha Acabat, que también estará presente en la manifestación de hoy en Barcelona. Ellos abogan por la libertad de expresión en los entornos educativos catalanes, especialmente en las universidades, donde dicen sentirse apartados todo el tiempo.

"Les invitaría a todos, como Sánchez, que vinieran a una de nuestras carpas de bienvenida del curso porque hemos tenido dos escraches y a mí sinceramente cuando dicen que no hay conflicto nos echamos a reír" aseguraba.

"Es una vergüenza que no podamos expresaros libremente en las universidades por pensar diferente, hay quien puede creérselo pero que la gente se acerque y viva realmente lo que estamos viviendo nosotros, que vengan a Barcelona y Cataluña y lo que viven, y la situación y cómo cambia, viene desde el gobierno de España y no se puede tolerar" sentenciaba.

