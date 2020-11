Así puedes aprovechar la crisis actual para reinventarte y encontrar soluciones

La mente y el lenguaje ejercen una función definitiva en nuestra forma de pensar y en nuestra propia existencia. Eso realmente puede ser un cambio fundamental en la existencia. Se ha publicado un libro sobre motivación que promete que podemos generar sobre nosotros mismos y nuestra vida un pensamiento positivo.

Su autora es Florencia Andrés, licenciada en Ciencia Política y está detrás de este ‘coaching’ de transformación que, seguramente, puede ayudarnos.

30 AÑOS DE INTENSA INVESTIGACIÓN

Florencia explica a Cristina en Fin de Semana por qué han tardado 30 años en dar forma al libro: “Porque tomó 30 años investigar cuáles eran esas prácticas que en cinco minutos pueden generar cambios; a veces es mucho más difícil encontrar una práctica que genere un cambio rápido y este libro es la sumatoria de esos 30 años de investigación, lo he escrito junto a mi madre, que ha dado clases en 15 universidades del mundo, y por eso creo está teniendo el resultado que tiene”.

La autora detalla que “hay dos maneras en las que a uno le cambia la vida”: “Una es cuando algo nuevo llega a tu vida, sea un trabajo, una persona, una situación, deseada o no, y eso te modifica la vida. La segunda manera es cuando algo nuevo sale de ti, ¿y cómo es eso? Desde nuestra mente. Teniendo en cuenta eso podemos empezar por observar lo que pensamos, de forma muy práctica, nada más despertarnos, qué pensamiento tengo al despertar”.

“En general”, continua Florencia, “solemos repetir pensamientos, tenemos patrones de pensamientos del pasado y venimos repitiendo la misma manera de pensar, nos quejamos de las mismas cosas, tenemos los mismos hábitos mentales y, por ende, tenemos los mismos resultados. Si queremos cambiar algo en nuestra vida debemos empezar por cambiar nuestros pensamientos, y son fáciles de cambiar”.

50.000 PENSAMIENTOS DIARIOS Y SOLO EL 20 % POSITIVOS

La gente suele tener, afirma la autora, un 80 % de pensamientos negativos: “Las neurociencias han descubierto que, aproximadamente, tenemos 50.000 pensamientos por día, y de esos el 80 % son negativos y sobre nosotros mismos, así que en algún punto somos nuestros propios saboteadores”.

¿Por qué hacemos eso? Florencia explica que “nuestro cerebro sigue cableado de la misma forma que estaba en las cavernas, los primeros seres humanos necesitaban la negatividad porque era una manera de protegerse de cualquier peligro potencial. Un hombre en la caverna escuchaba un ruido y en seguida pensaba que era un animal salvaje, y no era negativo porque si era eso se lo comía”. “El problema es que seguimos con el cerebro funcionando así”, añade ella: “Ante cualquier cosa y estímulo que nos rodea pensamos lo peor, pero en esta altura de la evolución ese pensamiento ya no nos protege de animales salvajes y andamos por la vida pensando que hay leones salvajes alrededor cuando no los hay, y si los hay que aprender a tratarlos y lidiar con ellos porque parte de renovarse es saber que terminamos pareciéndonos mucho a las personas que nos rodean y muchas veces nuestros sueños y proyectos terminan aplastados por personas muy negativas o pesimistas y hay que prestar atención”.

“A la vez, la negatividad, -que yo sé que tenemos motivos para estar más negativos sobre todo tras los meses que hemos vivido a nivel humanidad-, nunca ayuda porque nuestro cerebro, a su vez, funciona de manera óptima bajo la influencia de emociones positivas”, explica Florencia, que añade que “si estoy frustrado o con ira, puedo pensar pero mis decisiones son más lentas, erráticas y me canso más”. “Si yo me ayudo a mí mismo a estar en un estado mental más optimista, mi mente y mi cuerpo funcionan muchísimo mejor”, aporta.

SER POSITIVO NO ES SER NI TONTO NI IDEALISTA

“Mucha gente piensa que el optimista es el tonto que mira la realidad y la evade y dice que todo es maravilloso cuando todo se cae a pedazos, pero no es así”, explica. “El verdadero optimista es aquel que puede detectar el problema, y en lugar de buscar culpables y regodearse en ello, busca la solución sin parar, y nuestro cerebro funciona como un ordenador, busca y busca sin parar. Si pongo una pregunta, busca la respuesta, y si la pregunta es la búsqueda de la solución, la buscará, y si lo hago antes de irme a dormir más poderoso es porque el subconsciente se quedará pensando. En cambio si me pregunto ‘por qué tengo mala suerte’, el cerebro encontrará respuesta pero serán sobre nosotros. Hacernos buenas preguntas es esencial para cambiar nuestra mentalidad y nuestra vida”.

Florencia ha desarrollado también un nuevo concepto, el ‘nocebo’: “Lo que hace que nuestra mente cumpla los pensamientos negativos que tenemos. Está demostrado científicamente. Nuestra mente nos juega la mala pasada de hacernos creer que algo malo nos va a pasar y entonces todo el organismo se predispone: mis pensamientos, mi cuerpo, mis hormonas… todo para que ese escenario se dé. La negatividad empieza a ser más peligrosa porque empiezo a ser un imán de lo negativo”.

CONFÍA EN TI MISMO, ESTATE SEGURO DE LO QUE ERES CAPAZ

“La confianza hay que recuperarla, no crearla”, asegura Florencia, que detalla que “todos los seres humanos nacemos con confianza, todos los niños nacen con el sentimiento de creer que todo lo pueden, ningún niño piensa, al empezar a andar y caerse ‘esto no es para mí’, nacen con la confianza de saber que, si se caen, se ponen de pie; luego entramos en el sistema escolar, nos comparan con otros y nos destacan los errores en rojo, para que no se te pasen por alto, pero lo que he hecho bien no se marca, eso pasa de largo. Y entonces nosotros mismos empezamos a adquirir el hábito de compararnos con los demás, de ver nuestras partes que no están tan bien, de pensar que la manera de progresar en la vida es remarcando nuestras partes débiles, gravísimo error, y entonces la confianza es para otros. En realidad la confianza la recuperamos cuando nos damos cuenta de que tener confianza es saber que hacemos cosas bien, recordarlas y saber que eso no es un acto de arrogancia, son nuestros talentos y los debemos usar”.

Como consejo positivo para afrontar la realidad, Florencia asegura que “la palabra crisis tiene dos significados: un peligro, y ciertamente la pandemia trajo mucho peligro real, y también oportunidad”. “Podemos mirar esto que nos pasó y nos sigue pasando como una oportunidad para crecer y reencontrarse con uno mismo, reinventar algo, siempre podemos elegir qué interpretación darle a lo que sucede y preguntarnos ‘qué oportunidad trae esto para mí, cómo puedo crecer y reencontrarme’. He visto a muchísimas personas decir ‘transformé mi óptica y vi la oportunidad, cambié mi manera de trabajar, mi negocio o algo en mí y se generó una oportunidad”.

Florencia Andrés es autora de ‘Renuévate con confianza total’ (Ed. Vergara).