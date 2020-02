Años bisiestos: la arcaica y sorprendente historia tras la anomalía del calendario

Esta fecha solo ocurre cada cuatro años y eso nos ha llevado a investigar de dónde sale la creación de los años bisiestos: se remonta al siglo IV y fue Julio César el que tuvo esta iniciativa. Ya los romanos sabían que había que hacer una corrección astronómica porque la tierra no tarda 365 días en dar la vuelta al sol, de hecho son 365 días y casi 6 horas. Estas 6 horas iban acumulándose año tras año, por lo tanto 6 horas al año durante cuatro años es un total de 24 horas, que es un día.

¿Y lo de ‘bisiesto’ por qué? Esta pregunta puede respondernos Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional: “El día que se duplicaba para corregir ese exceso en la duración del año respecto a un número entero de días era el sexto día anterior a las calendas de marzo. En el calendario romano las calendas eran el primer día de cada mes, de hecho de ahí deriva la palabra ‘calendario’, y al duplicar el sexto día anterior sale la palabra ‘bi sextus’, ‘bisiesto’”.

Recordemos que no son 6 horas exactas las que hay que recuperar sino 5 horas 48 minutos. Eso, a lo largo del tiempo, se acabaría notando, tal y como explica Querejeta: “El Papa Gregorio XIII creó una comisión del calendario formada por una serie de astrónomos que se encargaron de proponer una reforma que eliminara esos días de exceso que se habían acumulado e introdujo unos cambios sobre qué años son bisiestos y cuáles no; en concreto, eliminaba como bisiestos los múltiplos de 100, a pesar de que sean múltiplos de 4, y siempre que no sean múltiplos de 400. Por ejemplo, el año 2100 no será bisiesto a pesar de ser múltiplo de 4, pero el 2400 sí que lo será. Esto es lo que conocemos como calendario gregoriano y ajusta muy bien la duración del año promedio al tiempo que tarda el Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol”.

¿Te imaginas nacer un 29 de febrero? ¿Cómo te sentirás si te pasa? Resulta que hay un Club Mundial, su fundador es Jose Manuel Ubarrechena y asegura que ellos son “únicos en el mundo y en el universo, patrimonio de la humanidad, capricho de los césares, imprescindibles para que funcione el calendario, además de ser olímpicos porque vamos con las olimpiadas”. Resulta que José Manuel celebraría hoy 21 años, aunque en realidad tiene 84.

Ana Herranz, otra bisiesta, asegura que lo celebra “el 1 de marzo porque es el siguiente al 28 de febrero. ¿Que hay bisiesto? Pues 29 de febrero, y si no, pues 1 de marzo. He nacido un día especial y todo el mundo lo recuerda”

Pero vamos más allá: hay estudios psicológicos que afirman que ser bisiesto puede condicionar la personalidad. Sobre estas cuestiones Diana Sánchez, psicóloga sanitaria perinatal, nos explica que “puedes tener una mirada positiva considerando ‘cumplo cada 4 años y soy más joven’, que para mí es optimista y alegre, pero también puede haber niños y adultos que lo tomen como algo más pesimista de ‘siento que me falta un día especial; todo depende del estilo de personalidad y del estilo familiar”.

Por todo esto algunos piensan que estos años tienen ciertas características peculiares y entrañan supersticiones. Fijaos en el refrán “Año bisiesto, año siniestro” o "Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto", en la antigüedad los romanos hasta cerraban los templos en los febreros bisiestos por si Júpiter montaba en cólera.

Hay otros eventos catastróficos que han coincidido con años bisiestos como el hundimiento del Titanic, el inicio de la Guerra Civil española, el asesinato de Gandhi, de Kennedy, de Martin Luther King o John Lennon. Pero no todo son creencias negativas: en Irlanda, los niños nacidos el 29 de febrero nacen con un pan debajo del brazo: reciben un premio de 100 euros.

De todas formas, no hay que olvidar que todo esto no es más que un ajuste temporal creado por el calendario: “Desde un punto de vista astronómico, los días bisiestos no tienen nada de especial, es una decisión nuestra poner el bisiesto en los múltiplos de 4 solo por comodidad”, explica Ubarrechena.

Sin embargo este año sí que hay un cumpleaños muy especial, que resulta ser el de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.