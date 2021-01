Almeida: “Madrid va a tardar días en recuperar la normalidad, ahora lo importante es la helada”

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha estado en los micrófonos de Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido que el cansancio “se va arrastrando pero lo merece porque la situación es excepcional, ninguno habíamos vivido una situación como esta estos días y hay que tratar de estar al pide del cañón siempre para solucionar los problemas de los madrileños”.

El dirigente ‘popular’ reconoce que la estampa que más le ha impresionado “fue la noche del viernes sobre las 2-2.30 a.m., cuando estaba cayendo muy fuerte la nieve, dejando una imagen absolutamente fantasmal, espectral. Las calles llenas de nieve y el 4x4 en el que iba apenas se podía mover”. También recuerda “la gente saliendo a la calle a jugar con la nieve a pesar de que dijimos que se quedasen en casa, llamaba la atención”.

“Impresionante era, al lado de COPE, en la bajada de Cibeles, la hay gente esquiando, incluso en la M30, donde cada día pasan cientos de miles de vehículos”, afirma Almeida, que añade que ayer fue a ver “a los que estaban atrapados para decirles que lo siento infinito” ya que “había que dar la cara”.

Sobre los árboles caídos, el alcalde asegura que es “una de las cuestiones que más nos preocupan por el peso, y es una de las razones por las que decimos que recuperar la normalidad va a llevar tiempo, tenemos que cuantificar los daños, además de vigilar los edificios; despejar la nieve va a llevar tiempo, todo esto no se va a solucionar en unos pocos días”.

Por todo ello, lo que más le preocupa ahora son “las heladas”: “Se va a producir un bajón de temperaturas llegando a los -10ºC y eso va a generar que toda la nieve que tenemos en la ciudad genere heladas y conlleve riesgo para peatones y la dificultad añadida de poder retirarla”.

Otro aspecto llamativo ha sido la presencia de luces de Navidad encendidas, algo que “tienen una explicación curiosa”, afirma Almeida: “La intención era iluminarlas para que el calor hiciera descender a la nieve”.

El regidor también ha hablado sobre la coordinación del consistorio con el Gobierno central: “Ha sido buena, la verdad. El presidente Pedro Sánchez me llamó por la tarde, sobre las 16.30. También hablé con el delegado del Gobierno para pedirle la UME en Madrid, y con el Ministerio de Defensa e Interior. La UME ya está en la capital, la he visto en la Castellana y he felicitado a dos soldados”. Por todo ello no quiere dejar de “agradecer la solidaridad de muchos alcaldes y presidentes de varias comunidades autónomas que nos han enviado lo que más necesitamos: máquinas quitanieves. Ha sido un esfuerzo enorme que no olvidaremos”.

Ahora mismo, explica José Luis Martínez Almeida, están tratando de “generar carriles en arterias principales de Madrid”: “La M30 ya tiene carriles habilitados en ambos sentidos. También en el sur de la ciudad como Avenida de la Albufera y la Gran Vía del Este. Todo esto nos va a permitir recuperar la movilidad para llegar a las distintas zonas de la ciudad y lo iremos extendiendo a más calles”.

La EMT, por su parte, tuvo serias dificultades para lograr transitar por Madrid, llegando a quedarse cuatro autobuses varados y sus conductores siendo rescatados por bomberos: “Calculamos que han sido unos 100 autobuses. Les pedimos que se quedasen donde estaban, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a ellos y aún quedan algunos varados donde se quedaron”.

En cuanto a los conductores con coches varados en la M30, Almeida les manda un mensaje: “Estamos haciendo un esfuerzo especial con las máquinas quitanieves para que puedan sacar sus coches de los arcenes y acercarlos a sus domicilios”.

Abordando la pregunta clave, cuándo recuperará la normalidad la capital, Almeida ha reconocido que calcularlo es “muy complicado”: “Esperamos que sea posible a finales de la semana que viene y que tengamos movilidad razonable, pero quedan muchos aspectos de la nieve que cuesta mucho poder evaluar y establecer. Por ejemplo, en el Retiro vamos a tener que ir árbol por árbol estableciendo su estado. No tenemos el conocimiento de la situación concreta y no queremos ningún peligro”.

El alcalde ha querido mandar, además, “un último mensaje”: “Hemos habilitado 20 puntos de distribución gratis de sal para comunidades de propietarios. Lo hemos anunciado en mi Twitter personal y en la web del ayuntamiento. Animo a que las comunidades de propietarios acudan a recoger sal, gratis”.

���� Muy importante, en este enlace están los lugares donde las comunidades de propietarios pueden acudir a recoger sal de manera gratuita ����https://t.co/IM5AP38smk — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 10, 2021

Sobre los ‘sin techo’, Almeida ha recordado ‘la campaña del frío’: “Ayer habilitamos de urgencia 4 estaciones de Metro en el centro, previamente recorridas por el Samur para localizar a una persona sin techo para llevarle a un refugio”.