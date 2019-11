José María Fuster Fabra es el abogado del agente antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que dijo a un agente rural "la república no existe, idiota". Este domingo ha sido entrevistado en 'Fin de Semana', donde ha dicho que cuando se hizo viral la imagen Asuntos Internos de los Mossos abrió un expediente contra su representado.

Aunque al final ese expediente ha quedado "en la falta más leve dentro de las leves, que es el apercibimiento por escritio", su defendido considera que no se merece ninguna sanción. Por eso han recurrido la resolución ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Fuster Fabra ha dicho que su representado "está enfadado en el sentido de que considera que no se merece ningún tipo de sanción". Es una persona "muy tranquila que ha querido permanecer en el anonimato", de ahí que no haya concedido entrevistas a medios de comunicación.

"Un agente rural en lugar de apoyar a los Mossos se pone del lado de los manifestantes", ha dicho el letrado. En este sentido, ha señalado que la palabra "idiota" no puede considerarse un insulto porque la RAE con ella designa "una persona corta de entendimiento".

"Yo no sé si era o no ignorante, pero defender algo que no existe es de una persona que ignora la realidad. No puede tomarse como un insulto", ha argumentado.

Sobre aquel día, el letrado ha dicho que los Mossos empezaron a trabajar a las 05:00 horas de la mañana y el incidente sucedió a las 03:00 de la tarde. "Si alguien no cumplió con su obligació no era el mosso, sino el agente rural".

Además, Fuster Fabra ha dicho que dirige la dirección letrada en otro asunto en el que un agente en Cataluña fue sancionado por conceder una entrevista a un medio no independentista. El letrado ha zanjado, en cualquier caso, que los mossos en general forman un "cuerpo ejemplar".