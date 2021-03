Schlichting, sobre el patrimonio de Iglesias y Montero: "Se lo han sacado del bolsillo a los contribuyentes"

Estas cuestiones del dinero que tienen los políticos son siempre espinosas en un país donde nos caracterizamos por la envidia. Es cierto que tenemos que acostumbrarnos a la transparencia de otros países donde las declaraciones patrimoniales están a la orden del día. Si cabe hacer algún comentario me parece difícil que en el transcurso de una vida profesional normal, incluso con cierto éxito, acumular más de un millón de euros. Un millón y pico. Me refiero a lo largo de toda la vida.

En ese sentido, cuanto más éxito tenga una persona mejor para el contribuyente. Que el ministro Castells, a una edad avanzada, tenga cuatro millones de euros con una carrera excelente en Estados Unidos, a mí me alegra. Eso indica que tiene talento y que no va a tener tentaciones de meter mano en la caja. Quien tiene solvencia patrimonial y económica quizá llegue a la política con un punto más de libertad y deseo de gestión por amor al prójimo. Lo mismo me pasa con señoras como Margarita Robles, que al cabo de una carrera larga y con una trayectoria muy honrosa, han hecho un patrimonio de 700.000 euros y a mí me alegra.

Otra cuestión es que tengan tanto dinero personajes jóvenes como el señor Iglesias o la señora Montero, y esto ha despertado mucha algarabía, que entre los dos tengan una pasta gansa cuando no se los conoce un recorrido laboral de éxito indica que ese dinero se lo han sacado directamente del bolsillo a los contribuyentes. Y que su exigua carrera política, por lo demás lastrada por un montón de extremos y salidas de pata de banco les está resultado muy rentable. Esto me parece un indicativo de que la clase política en sus banquillos más jóvenes a veces tiene poco de inspirador.