Schlichting: "A Sánchez le interesa que se visualice que los más tontos de su Gobierno son los de Podemos"

"¡Muy buenos días España, en este puente final de la Navidad, que termina canónicamente mañana, con la fiesta del Bautismo de Jesús, pero que según mi abuela Pilar, dura hasta San Antón, el patrón de los animales, el 17 de enero. “Hasta San Antón, Pascuas son, decía”.

Y, ojo, en el Vaticano no quitan el belén hasta el 2 de febrero, que es la Candelaria, la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo. O sea, que puedes dejar tus adornos puestos si eres de los apasionados, o quitarlos si estás hasta el moño, que lo normal es que Reyes sea la traca final. Hay afortunados que tenéis puente, con cinco millones de desplazamientos en carretera. Cuidado con el tráfico.









El lunes vuelven los pequeños al cole, presencialmente, y solo se cerrarán las aulas con cinco contagiados. Ha sido una Navidad con muchísimos contagios, pero afortunadamente leves en su mayoría. Según los últimos datos, que son de ayer, la tasa de contagios es de 2.722. Hay 2.056 pacientes en UCI, frente a los 948 que había a principios de diciembre. La tasa se ha más que duplicado. Sin embargo, es el 22 por cien de las camas de cuidados intensivos disponibles y eso demuestra que la vacuna funciona. Muy interesante el informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que describe tres tipos de pacientes en UCI. Hay algunos, muy pocos, con tres dosis de la vacuna. O, también, hay personas mayores de 65 con dos dosis y generalmente factores de riesgo, como hipertensión y obesidad. Y, luego, están los jóvenes, atención, de entre 30 y 50 años que no se han vacunado.









Vergonzosa presencia de CCOO y UGT en las manifestaciones proetarras

La actualidad pasa por las manifestaciones a favor de los presos de ETA, esta tarde. Cerca de 200. En el País Vasco y Navarra. Participan todos los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, así que veremos a los de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y la CUP y al BNG del bracete del PNV y Bildu. El ministro Marlaska no ha dejado de acercar presos al País Vasco y apenas quedan 180 en las prisiones pero siguen pidiendo ventajas. Especialmente vergonzosa es la presencia de Comisiones Obreras y la UGT. El PP ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado las manifestaciones, que humillan a las víctimas, pero ya la fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó prohibir en Nochevieja las concentraciones a favor de los etarras.









El silencio de Pedro Sánchez

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El comentario político sigue siendo el silencio de Pedro Sánchez sobre su ministro Alberto Garzón, que esta vez atacó la carne española, concretamente la de las granjas masivas. Sus declaraciones al diario británico The Guardian han sido tremendas. Las leo porque, a veces, no sabemos de qué hablamos. “Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen cuatro, cinco o diez mil animales. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados”. O sea, la indicación es que los ingleses no coman carne española. Las protestas se han alzado desde el sector cárnico y la oposición y los barones socialistas, el aragonés y Lamban y el castellano manchego Emiliano García Page se han sumado también.

Lo que pasa es que todo esto son himnos al sol. Esto de que los barones salgan a criticar al ministro y Sánchez no haga ni diga nada está siendo norma. Cuando Garzón no ataca la carne, la emprende con los juguetes, las bebidas azucaradas, el jamón o el aceite de oliva. El ministerio de Consumo quiso armonizar el etiquetado de productos y calificó el aceite de oliva con nivel malo y el jamón ibérico como pésimo. Del turismo español dijo que es “estacional, precario y de bajo valor añadido”.

Una empieza a pensar que el presidente no mueve a Garzón porque le conviene que esté ahí. Le interesa que se visualice que los más tontos, los que dan problemas, son los de Podemos. Con un bobo de este calibre, sus ministros salen fortalecidos en comparación y además, hablamos de él y no de la inflación desbocada o la falta de ejecución de los fondos europeos. No esperéis reacción, porque no la va a haber. A estas alturas ya hemos comprendido que Garzón tiene su misión en este Gobierno que ahora cumple dos años justamente.









Kazajistán: Disparar a matar

Y un comentario de política internacional, que nos cuesta, pero que es relevante hoy porque las tropas rusas se han desplegado en la república de Kazajistán. El presidente kazajo ha salido a sangre y fuego contra los manifestantes que protestaban contra la subida de los combustibles y la férrea dictadura".

También te interesa

Schlichting: “Algún día trazarán la evolución de la pandemia en virtud del ritmo de comparecencias de Sánchez"