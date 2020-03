El truco de Schlichting para ponerte en forma durante el coronavirus

Antes del confinamiento, hacer deporte bien en el gimnasio o bien por cuenta propia era un elemento vital para mantenerse en forma. Ahora, durante el aislamiento, seguir haciendo ejercicio es vital para no perder esa forma que con tanto esfuerzo habíamos alcanzado a través de la constancia y el trabajo diario. No dejarse es fundamental además de para pasar el tiempo y mantenerse en forma para algo fundamental: la mente. Estos días en los que estamos en casa sin poder salir a la calle y en muchas ocasiones sin hablar con nadie, el deporte ayuda a sobrellevar todo ello.

Ahora bien, la manera de hacer deporte influye mucho para mantener la forma de la que antes bien hemos hablado. En el caso de la comunicadora de ‘Fin de Semana’, unos tutoriales de yoga han sido de gran ayuda estos días. Unos ejercicios practicados a través de videostreaming y que permiten a Schlichting mantener el ritmo deportivo dentro del hogar. La propia comunicadora afirma que ayudan a respirar y se empieza también a tonificar.

El truco de este año es el descubrimiento para Cristina es el de la elíptica. La clave para la comunicadora es que con ella se pueden hacer en casa unos ejercicios que son únicos no solo para la men sana en el corpore sano sino para mantener el ánimo. Schlichting añade que “durante estos días la gente me dice que se desanima, y para no desanimarse está el deporte”.

La elíptica es mucho más que bicicleta argumenta Cristina. Internet en ese sentido se torna un elemento crucial para la búsqueda si se sabe escoger correctamente. Sin ir más lejos, en COPE.es se está llevando a cabo un consultorio de entrenamiento con Paco Dávila con el que mantenerse en forma. “Si os cogéis un tutorial de los muchos que hay en internet os enseñarán que también se pueden hacer ejercicios y estiramientos para fortalecer mucho los abdominales y la espalda”. Además Schlichting lanza un mensaje a sus oyentes: “Os recomiendo durante estos días que no os abandonéis”.