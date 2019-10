Schlichting, tras los disturbios: “Lamentaremos la pérdida de una vida y será el chirriar de dientes”

Audio

“Buenos días, España.

Tu equipo de Fin de Semana está en boxes, a tu servicio sábados y domingos de diez a dos. Hace buen tiempo, apenas lloverá algo en el norte, en Baleares y Canarias, así que prepárate para temperaturas agradables que prolongan este benigno otoño. Somos Marci Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección, y, en redacción, Diego González, Maiki de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Cristina López Schlichting, que te habla. Muy bienvenido.

Y en este día de sol y alegría, los españoles nos empeñamos en fastidiarnos unos a otros. Otro herido grave en Barcelona, un mosso de esquadra esta vez, que tuvo que hacer frente anoche a los desmanes de los secesionistas violentos y que cayó disparado de un furgón mientras circulaba con la puerta abierta, a toda velocidad, por la rotonda que une Gran Vía y Paseo de Gracia, para lidiar con los vándalos. Quedó tirado en el suelo, fue recogido de nuevo por los compañeros y se encuentra en la UCI del hospital. Acabaremos por lamentar la pérdida de una vida, y entonces será el chirriar de dientes y el no quisimos llegar hasta aquí. La Kale borroka catalana incendió de nuevo las calles, montó barricadas y aterrorizó a los ciudadanos. Hay tres detenidos, 47 heridos atendidos y tres policías afectados, entre ellos el hombre mencionado al comienzo.

Los disturbios se produjeron al término de la manifestación independentista pacífica, como se temía la policía. Unas 350.00 personas, según cálculos de la Guardia Urbana de Barcelona, desfilaron contra la sentencia de los golspistas de 2017. Quedaron muy lejos de otra marcha, por la misma calle de Marina, en noviembre de 2017, que reunió a 750.000 personas en contra de la prisión provisional a la cúpula del 1 de octubre. Tanto la ANC como Omniun Cultural, organizadores del acto, y cuyos dirigentes, los famosos Jordis, están en la cárcel, acusaron al Ayuntamiento de manipular las cifras de asistentes. NI CCOO ni UGT se sumaron a la cita. Tampoco los Comunes. El independentismo empieza a encontrar sus límites, en la medida que el agotamiento y los actos violentos van revelado un rostro amargo de Cataluña.

Vox convocó ayer a varios miles de personas en Madrid, en una concentración en la Plaza de Colón en defensa de la unidad de España que contó con una bandera de mil metros cuadrados. Al cabo de un rifirrafe con los organizadores de la marcha constitucionalista de hoy, el partido de Santiago Abascal a emitido un comunicado urgente en el que confirma que acudirá.

Hoy, en efecto, está convocada la magna manifestación constitucionalista en Barcelona, a las doce en el paseo de Gracia. Aunque no son los políticos los convocantes, ni tomararán la palabra, acuden todos los partidos defensores de la solidaridad nacional, desde el PP hasta el PSC. Aquí haremos un seguimiento minucioso del desarrollo de los actos. Escuchamos a la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, la organización que preside la plataforma de convocantes. ESCUCHAMOS A Alexandra López Liz en declaraciones a La Mañana de Fin de Semana.

Mientras los disturbios se desarrollaban en la Ciudad Condal, TV3 emitía el popular programa Preguntas Frecuentes y ponía en hora de máxima audiencia entrevistas a Otegui y Jerry Adams. Los contertulios atacaron la acción de la policía en las calles y repitieron que las cifras de independentistas en la manifestación de la tarde se falsean. También se aireaba la reunión de Joaquín Torra con los alcaldes independentistas de Cataluña, a los que exhortó de nuevo a la autodeterminación, diciendo que no hay marcha atrás. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, estaba ayer en Barcelona y replicó, con toda razón y retomando la frase del policía que espetó a un manifestante “imbécil, la república no existe”, que el derecho de autodeterminación no existe.

Es desesperante ver a España sumida de nuevo en el enfrentamiento y la violencia. Cuando reducimos nuestra identidad humana a las ideas políticas en difícil escapar de la confrontación y el odio, casi como si perteneciéramos a especies diferentes. Convendría edificar la convivencia sobre otras premisas, que no sean exclusivamente ideológicas. Pensemos. Partamos de la experiencia de estos cdías. ¿Acaso las imágenes dolorosas de Cataluña no han provocado la tristeza de muchos, de un lado y de otro? Este malestar común, del que cabe excluir a los descerebrados que incendian las calles, dice algo positivo. Grita la existencia en todos nosotros de un deseo de paz, de justicia, de verdad, que no conseguimos llenar con nuestras propias manos. Tenemos algo en común. Partamos de aquí. Nuestros deseos y exigencias más elementales (de ser amados, de ser felices) constituyen la base de una convivencia posible. Son nuestro primer recurso político.

Y hay dos noticias internacionales de mucha magnitud. La primera, que las fuerzas especiales del ejército norteamericano han desarrollado en el noroeste de Siria una operación en la que habrían matado al líder actual del ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi. La incursión se habría producido en Idlib, después de que las fuerzas especiales norteamericanas SEAL hubiesen identificado su escondite. Al Bagdadi habría detonado, en el momento de verse rodeado, un cinturón de explosivos que llevaba puesto. Está pendiente una confirmación de ADN y el presidente Trump ha anunciado una comparecencia a las nueve de la mañana en EEUU. Estaremos muy pendientes.

Como estamos muy pendientes de las reacciones después de la conclusión del Sínodo sobre el Amazonas, en cuyo documento final los padres sinodales han pedido al papa ayuda para cubrir pastoralmente las inmensas superficies de la selva amazónica, donde hay poblaciones católicas que apenas pueden ser atendidas debido a las distancias. Se solicita que los varones casados que tengan un sólido recorrido en el diaconado permanente puedan ser ordenados para celebrar en sus pueblos. La inciativa ha causado mucho revuelo, pero no es más que una propuesta al Papa. En realidad no es exactamente algo nuevo porque en las iglesias católicas orientales existen ya sacerdotes ordenados después de su boda, si bien se les solicita que no contraigan nupcias de nuevo en caso de enviudar. El Sínodo ha propuesto también que las mujeres puedan dirigir comunidades eclesiales. Abordaremos minuciosamente este asunto a partir de las once, las diez en Canarias”.