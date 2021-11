Schlichting: “Son demasiadas las mujeres descartadas en el PP en medio de una carrera política brillante”

Vídeo

¡Muy buenos días España! Bienvenido si te incorporas a la sintonía de la Cadena Cope y te topas ahora con tu programa 'Fin de Semana', que te acompaña sábados y domingos de diez a dos.

Es domingo, 7 de noviembre y el mes pinta como le corresponde, el primer mes propiamente invernal. Mañana fría, de cuatro grados en Santiago de Compostela y ocho en Bilbao, de cinco en Córdoba y nueve en Sevilla, con esa borrasca Blas, pasando por la península y augurando una semana en la que el tiempo irá asentándose





Incidente en el aeripuerto de Palma de Mallorca

La Policía investiga si el aterrizaje de emergencia este viernes en el aeropuerto de Palma de un avión marroquí, del que escaparon más de veinte pasajeros corriendo por las pistas para entrar ilegalmente en España fue planeado por las mafias o fue un hecho espontáneo. El episodio obligó a cerrar el aeropuerto y cancelar más de medio centenar de vuelos. Hasta la medianoche el aeropuerto de Sant Joan no pudo volver a abrir. Ayer tuvo que intervenir ante la prensa la delegada del Gobierno en las islas Baleares, Aina Calvo

La principal duda es por qué los pasajeros marroquíes no se limitaron a comprar un vuelo para un destino europeo y quedarse en el país elegido. Como la meta del avión era Turquía, se especula si no habrían sido expulsados ya de algún otro lugar, como Alemania y optaron por entrar de nuevo en la Unión de esta manera tan agresiva.

Turquía no exige visado a los ciudadanos procedentes de Marruecos que, por el contrario, lo necesitan para la UE. La Policía ha capturado a doce de los fugados, todos hombres jóvenes, pero el resto sigue en paradero desconocido. Una muestra de la presión migratoria que sufre Europa y de la falta de escrúpulos, porque utilizar la excusa de un coma diabético de un pasajero para obligar al piloto a parar es una irresponsabilidad, que siembra el caos y la inseguridad.





Duelo en el seno del PP

Y la discusión política sigue siendo ese inenarrable duelo entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado que los posibles votantes no entienden en absoluto. Porque cabría imaginarlo si el partido estuviese descabezado o en crisis, pero es que el PP nacional sube en las encuestas y está en todo lo alto en Madrid.

¿Qué hacen los líderes populares poniéndose palos en las ruedas? Los dos, Ayuso y Casado, lo han hecho bien. El uno, pacificando el partido y sacando los colores a un Gobierno que tiene muy difícil justificar sus acuerdos vergonzosos con Bildu, con Podemos o con los separatistas catalanes. Es un gobierno extremista y la gente lo sabe. Y Ayuso, proporcionando una sobrada victoria en Madrid en 2019, que escoció especialmente al PSOE, que se llevó un batacazo histórico.





¿Por qué pelean Ayuso y Casado?

¿Por qué se pelean entonces? No hay quien lo entienda, porque de hecho se refuerzan el uno al otro de cara al electorado. No es la primera vez que una persona con perfil inesperadamente creciente triunfa en el PP y pasa a ser uno de sus puntales. Pasó en Andalucía. Nadie apostaba por Juanma Moreno, que ahora es un seguro valedor de Casado y una referencia de éxito. ¿Por qué no puede serlo Ayuso?

La cuestión es que la jefa madrileña necesita la ayuda de Casado. Adelantó las elecciones en Madrid cuando vio en Murcia que el PSOE iba a por su puesto, pero esta legislatura no durará cuatro años, sino que tienen que concluir cuando terminaba la legislatura que estaba en curso, o sea, a finales de 2023. Dentro de dos años. Para presentarse entonces tiene que tener una posición sólida y le conviene ser presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Ella repite que es lo normal, que también en otros lugares el presidente del ejecutivo regional preside el partido. Así ocurre en Andalucía, Galicia, Murcia o Castilla y León. El problema quizá es que a Isabel Díaz Ayuso se le ha notado mucho la ambición. Entre otras cosas porque ha presionado para fijar en marzo la fecha del Congreso del partido donde debería ser elegida. Y ha chocado en el flanco del poder.

Pablo Casado ha contrargumentado recordando que es él quien manda y reiterando que el Congreso se hará en mayo o junio. Incluso se ha filtrado que el candidato podría ser el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que le hace poca gracia tener que hacer ese papel. Dicen en Génova que el ejemplo es Zaragoza, donde el alcalde del PP presiden el partido de Aragón y que nunca, excepto con esperanza Aguirre, coincidieron los cargos. Que ni Gallardón, ni Ignacio González ni Cristina Cifuentes fueron presidentes. También señala el equipo de Casado un a tercera vía, que la senadora Ana Camins dirija el partido. Ahí ha roto Ayuso la baraja, argumentando que nadie la conoce y que, pase lo que pase, ella se presentará al cargo. Sabe que Camins no tiene nada que hacer frente a su candidatura.





Choque entre Teorodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez

Con las espadas en alto, de nada sirve que Pablo Casado haya recomendado prudencia y que se deje de hablar del asunto. El cargo de la presidencia del PP en Madrid hay que reponerlo y la duda está ahí. La última parece ser un choque verbal, este mismo fin de semana, entre Teorodoro García Egea, secretario general del PP y Miguel Ángel Rodríguez, el asesor aúlico de Ayuso.

Pero si Casado y Ayuso son amigos, si ella ha reconocido que impulsa a Casado hacia la Moncloa y si ambos van bien en las encuestas, la gente no entiende por qué no puede Casado tomarse un café con ella, pactar que ocupe la presidencia del PP en Madrid, que le ayudaría a relanzar su próxima candidatura a la Puerta del Sol y pactar a cambio un silencio tranquilo hasta el Congreso Popular. ¿Por qué tantas reticencias para que una triunfadora ocupe el cargo? ¿Por qué molesta?





Mujeres descartadas en el PP

Son demasiadas las mujeres descartadas en el PP en medio de una carrera política brillante. Desde Soraya Sáenz de Santamaría a Fátima Báñez. El argumento es siempre el mismo. Que mandan demasiado. Que quieren destacar. Pero es curioso, cuando lo hacen los hombres se tolera y se aprovecha para el partido. Es el caso de Núñez Feijoo, que aprovecha todos los momentos para hacerse notar, como es lógico. A nadie le extraña. Un político no puede triunfar sin ambición. ¿Por qué molesta la ambición en las mujeres?

Quizá el partido debiera plantearse simplemente que las mujeres son más de la mitad del electorado y cada vez pesan más. Que influyen en una sociedad que va cambiando. Y que también quieren formar parte del imaginario del poder colectivo. Casado y Ayuso forman un tándem bueno ¿por qué no aprovecharlo?





Elecciones en Nicaragua

Y una palabra sólo sobre política internacional, porque hoy hay elecciones en la pobre Nicaragua y ya se sabe que va a ganar el sandinista Daniel Ortega, el de siempre.

Nicaragua es uno de esos países capturado por el lobby bolivariano, del que forman parte Venezuela o Cuba. Donde las encuestas señalaban que Ortega no podría ganar, que le vencerían cualquiera de los cuatro candidatos de los partidos rivales. ¿Qué hizo? Encarcelar a toda la oposición. Lo de hoy es una triste pantomima. Ortega, que se impuso en la revolución sandinista y gobernó en los 80, regresó en 2007 y lleva cuatro legislaturas seguidas gobernando de la mano férrea de su mujer, la siniestra Rosario Murillo. Hoy ganarán. Y punto.





