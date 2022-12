Schlichting, sobre la Selección Española: "Os advirtieron de que los japoneses habían laminado a los alemanes"

Estoy en un sin vivir con el Mundial y completamente mimetizada.

Pero vamos a ver Luis Enrique no te lo advirtió Mi Madre e Íñigo. Y os advirtieron de que los japoneses habían laminado a los alemanes, es que son astutos, se reservan las energías, se controlan mentalmente. Nos hicieron correr y cuando llegó el momento, el muro amarillo.

Además, aquellos diez minutos enemigos, corriendo que se las pelaban y claro nos han dado sopas con ondas, pero es lógico, estabais advertidos, lo sabíais.

No se puede decir es que nos vino o es que esta selección no es top, no es muy creativa. Estabais advertidos, se habían cargado a los alemanes.