Schlichting, sobre la ganadora del Benidorm Fest: "Ya que nos insultan, démosle la vuelta a la palabra"

¡Muy buenos días España! Es domingo 4 de febrero, hace un día de primavera y no hay lluvias en el horizonte, y mira que las necesitamos. Las temperaturas hoy seguirán por encima de lo normal. Le hemos preguntado a Jorge Olcina qué perspectivas tenemos para la semana que entra.

Justo el jueves Cope realizaba un gran despliegue de la programación con los comunicadores pulsando el dolor de la España seca, desde el Parque Nacional de Daimiel, con Pilar Cisneros; hasta los pueblos de la Serranía de Córdoba, con Fernando de Haro o el pantano de Sau, con Alberto Herrera. Coincidía este despliegue con el decreto de medidas para el ahorro de agua en Cataluña. Allí se ha prohibido el lavado de coches fuera de los circuitos de agua reutilizada, el riego de muchos parques se ha restringido, y se ha bajado el caudal de suministro de Barcelona y centenares de pueblos. O llueve, o el verano va a ser gravísimo. Para resolver el problema, Cataluña ha tenido que pedir ayuda al Gobierno de España y la vicepresidenta Teresa Rivera se ha vuelto a Carlos Mazón, presidente de Valencia, para pedir el agua de la desaladora de Sagunto, que será transportada en barcos.

Afortunadamente España existe. Ojalá valorasen algunos la solidaridad porque juntos, es evidente, somos más fuertes que por separado.

Justo el tema del separatismo y de la dichosa amnistía para el forajido Puigdemont está marcando la campaña electoral gallega, que llevará a las urnas el domingo dentro de dos semanas, el día 18.

Los acuerdos para evitar la justicia tras el levantamiento del 2017 en Cataluña están impulsando a Alberto Núñez Feijoo. Hoy la encuesta la trae El Mundo y da horquillas similares a las de ayer en la Razón. La mayoría en el parlamento gallego se sitúa en 38 diputados y el sondeo le da al PP entre 39 y 42. Sube el BNG, que obtendría la mitad, entre 18 y 20 escaños y el PSOE va fatal, con entre 14 y 15 escaños. Alfonso Rueda triunfaría como sucesor de Feijoo y sería la quinta mayoría absoluta consecutiva del partido en la autonomía. Pese a ello, Pedro Sánchez optaba ayer por un ánimo triunfalista. La cadena Ser había organizado un debate al que Rueda no quiso acudir y el presidente del Gobierno les recordaba que hicieron lo mismo en el debate televisivo de las generales.

Para intentar animar la campaña perdida, Sánchez aprovechó para anunciar la subida esta semana del Salario Mínimo Profesional. Usó un mitin como escenario para publicitar las medidas gubernamentales. El SMI tiene un doble filo, porque preocupa a los empresarios, ya que muchos negocios pequeños no podrán contratar gente nueva. Por otra parte, ha fijado el límite de los sueldos de los jóvenes. Se da la paradoja de que ya no señala el mínimo que ganan sino que se ha convertido en un baremo nacional de sueldo, al estilo de la Europa comunista de antaño.

Y la guerra sigue en el mundo. En realidad estamos, como dice el papa, en una guerra mundial de perfil disimulado, en la que los Estados Unidos e Israel se enfrentan a Irán y sus aliados yihadistas en distintos escenarios y países. Los últimos episodios son nuevos bombardeos de Israel sobre el sur de la Franja de Gaza, con más de cien muertos de nuevo, y otro castigo en Yemen contra los hutíes que dificultan el paso de los barcos por el Mar Rojo. Esta incursión aérea sucede a la que ayer te contábamos de los Estados Unidos sobre posiciones filoiraníes en Siria e Irak. La situación entre Washington y Teherán está más tensa que nunca.

En nuestro país, visto que la política no da grandes alegrías y caminamos hacia otra votación en el parlamento para aprobar definitivamente la amnistía, la gente se refugia en el entretenimiento. Si la semana pasada el chou chou era el cartel de Salustiano sobre la Semana Santa de Sevilla, ayer los palomiteros se dieron cita en las casas para seguir el festival de Benidorm, del que ha salido la canción que nos representará en Eurovisión.

Y ya tenemos la polémica servida. La letra no es para tanto; Si lo lees despacio, es un texto feminista que se rebela contra los insultos a las mujeres que critica que nos insulten y llamen zorras no sólo cuando nos divertimos, sino cuando prosperamos. Dice por ejemplo: “Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco y aunque me esté comiendo el mundo no se valora ni un segundo”. En realidad es una forma de decir, ya que nos insultan, démosle la vuelta a la palabra zorra y convirtámosla en una bandera.

Lo que pasa es que la estética de la presentación tiene lo suyo. Un sofá rojo redondo de club de carretera con unos bailarines con corsés negros. Los cantantes son un matrimonio alicantino que lleva toda la vida en el espectáculo. Son Mary Bas y Marc Dasousa que forman el grupo Nebulossa. Se les critica poca calidad vocal, pero han puesto en pie al público con su ritmo y de repente el tema se ha convertido en una bandera LGTBI.

Tiene lo suyo ir a Eurovisión con una canción llamada Zorra. Luis Mesa Cabello es periodista experto en Eurovisión y fundador del perfil “Eurovisión Historia”.