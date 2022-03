Schlichting: "Sánchez ha encontrado un inesperado aliado en nada menos que Pablo Casado"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Por decir algo, porque hay que ver cómo esta la luz, cómo está el gas y cómo está el respostar el coche. Las subidas han llegado también a la cesta de la compra, donde la reducción de cereales procedentes de Rusia y Ucrania afectan ya a las harinas, la panadería, las pastas, la malta, la cerveza y los piensos compuestos, con las implicaciones consiguientes en el sector ganadero.

La guerra va viento en popa para Putin, que sabe muy bien el final. Ucrania quedará como franja de seguridad de Rusia, sin posibilidades de adhesión ni a la OTAN ni la Unión Europea y ordenada a lo que Moscú decida sobre su destino como nación, como pasaba con los países del telón de acero y pasó en 1956 en Hungría y 1968 en Checoslovaquia, cuando los tanques rusos se dieron un paseo por ambos países para dejar claro quién mandaba.

Y cada vez que Biden habla de que la OTAN es la raya, de que si Rusia ataca un país de la Aliazan habrá guerra mundial, el mandatario ruso se regocija, porque es una forma de decirle, “tú, mientras no toques a los de la OTAN, siéntete libre”. Y claro, eso deja directamente bajo sus caprichos no sólo a Ucrania, sino a Moldavia, Georgia o los países bálticos, que ahora ya saben quién manda.

Mientras tanto, como les mandamos armas y los animamos a resistir a un enemigo muy superior e imposible, los ucranianos siguen padeciendo la guerra y una guerra cruel, donde no se salvan ni los hospitales, ni los centros psiquiátricos ni los colegios. Con la total impunidad que le da su nuevo papel de gendarme en Europa del este, Rusia planea traerse combatientes de Siria, como nos explica Mikel Ayestaran, nuestro corresponsal en la zona. Ayestaran nos daba también detalles sobre los movimientos de tanques, que permiten anticipar la deriva de los próximos ataques rusos:

Y como aquí el que no corre,vuela, Pedro Sánchez aprovechó ayer la reunión de líderes europeos en Versalles para endilgarle un sablazo al PP. No para llamar unidos a la resistencia, no para mostrar que una democracia plural es mejor que un régimen autocrático, no, para que una declaración institucional le sirva en la batalla electoral.

El dirigente del PSOE reprochaba al PP el acuerdo con VOX logrado para gobernar en Castilla y Leon. Claro que previamente Pedro Sánchez prohibió cualquier ayuda del PSOE al PP para poder gobernar en la autonomía. O sea, tú búscate la vida, nosotros no te damos ni agua y luego, si recurres a los partidos disponibles, te damos hasta en el cielo de la boca.

Se le olvida al socialista que si en Alemania por ejemplo, los cristianos demócratas pudieron evitar gobernar con la ultra derecha fue precisamente porque los socialdemocratas les dieron la mano e hicieron juntos una gran coalición. Querido, no se puede arrojar una piedra y esconder la mano.

Sánchez ha encontrado un inesperado aliado en nada menos que Pablo Casado



Y en este camino, Sánchez ha encontrado un inesperado aliado en nada menos que Pablo Casado, que habría expresado en Bruselas su disgusto por el acuerdo del PP con Vox. Yo es que estas cosas no las entiendo. Te apartas del poder para que tu partido coja nuevo impulso, se supone, y ¿luego te dedicas a ponerle palos en la rueda?

Claro que el gallego que ahora aspira a llevar el PP, Alberto Nuñez Feijoo, es mucho más largo que eso y no ha caído en la trampa. Sabe muy bien que es bastante más grave gobernar con los bilduetarras y con los separatistas y con los antisistemas de Podemos que hacerlo con un partido que en defenitiva sale del PP, como es VOX, pero es bien astuto y ha evitado la celada de Casado. En el acto de inicio de campaña hacia el XX congreso extraordinario, que se celebrará en Sevilla en abril el dirigente gallego subrayó ayer que él busca amplias mayorías.









