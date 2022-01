Schlichting: “Pedro Sánchez sigue dándose golpes en el pecho diciendo que este es el Gobierno del empleo”

Vídeo

¡Muy buenos días, España! Bienvenidos a ‘Fin de Semana’ de Cope en este remate de enero. Sábado, domingo y lunes y esto está hecho, remontada la famosa cuesta. Es sábado 29 de enero y hay una especie de primavera anticipada que tiene loca a los meteorosensibles que llevan toda la semana con síntomas de astenia y decaimiento. Hoy se va a registrar una subida de las temperaturas máximas en casi toda España, luego lo veremos con Olcina, que nos traerá también la previsión de la semana.





DOBLEGADA LA SEXTA OLA





Hemos doblado el Cabo de Palos de la pandemia. Bajan los contagios, la incidencia y los ingresos. Nos queda bajar las muertes, que siempre van más lentas cuando las olas del coronavirus retroceden. Ayer la cifra fue de 199 personas fallecidas.

Como un eco de este cierto alivio nos llega la salida de la UCI del popularísimo actor Antonio Resines. Más de un mes internado con neumonía bilateral ha pasado el simpático intérprete, que ya ha pasado a planta. Como tantos de nuestros amigos y conocidos, a puntito ha estado de darnos un susto. Nos alegramos mucho.

ADIÓS A PEDRO ARRIOLA





En cambio, ha fallecido, aunque no de coronavirus, Pedro Arriola a los 74 años. El marido de Celia Villalobos fue el gurú mediático del Partido Popular, el que desde la sombra hizo los cálculos y dio los impulsos electorales para la victoria de José María Aznar primero y luego de Mariano Rajoy. Descanse en paz.

CONFLICTO RUSIA - UCRANIA





Enmanuel Macron ha salido de la entrevista conPutinproporcionándonos cierto respiro. Dice el presidente francés que ayer “Putin no manifestó ninguna intención ofensiva contra Ucrania” y que “dijo muy claramente que no buscaba la confrontación”. Claro, el ruso dijo antes, a través de su ministro de Exteriores, Lavrov, que claro, ellos no pueden descartar que alguien les provoque con acciones bélicas. Esta es la forma de decir que podrían ampararse en cualquier escaramuza de los soldados ucranianos a los independentistas alentadas por Rusia y reaccionar militarmente, con lo cual estaría servida la guerra. En Moscú no hacen más que repetir eso, que “el régimen de Kiev, Ucrania, no controla a su enorme cantidad de militares” y que ellos no responden.

De fondo, sigue la presión para que los aliados no admitan a Ucrania en la OTAN, que hay que tener desahogo, cosa que Washington se niega a hacer. Es muy duro tener por vecino al oso ruso, que además está en aventuras poco democráticas, y no poder buscar apoyos. Lo que Washingon ha ofrecido es desarme, por ejemplo de misiles de corto y medio alcance en la frontera, veremos lo que contestan. Con respecto a Ucrania, Macron ha contado que los rusos siguen presionando para que el Gobierno se ponga a negociar con los independentistas pro rusos apoyados por Putin en Donetz y Lugansk.









PREOCUPACIÓN ECONÓMICA





En nuestro país, cosas feas y menos feas. Entre las feas, las de comer, porque las previsiones económicas del Gobierno estaban mal, y el INE las ha reducido. Habrá que cambiar los presupuestos y la consecuencia es que habrá más déficit. Pedro Sánchez sigue dándose golpes en el pecho diciendo que este es el Gobierno del empleo pero lo cierto es que estamos lejos de los niveles de antes de la crisis y que se han creado más de 22.000 puestos de funcionarios, mientras que se han perdido más de 4000 empleos privados. A ver si esos trabajos, que provienen sobre todo de los necesarios refuerzos en la enseñanza y la sanidad por la pandemia, se consolidan en el futuro.

Muy feo el plan del PSOE para sacar de la cárcel a 50 de los peores presos de ETA, entre ellos los que mataron a Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica o Miguel Ángel Blanco. El truco sería cambiar la legislación y restarles los años de condena cumplidos en Francia. Ya está lista la modificación, y el PNV y Bildu, muy contentos.





ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN





Noticias más alegres en Castilla y León, porque votar en democracia siempre es buena cosa, que en muchos lugares no pasa. Ayer,pistoletazo de salida de la campaña, que se presenta calentita. Ya sabéis que en 2019 ganó el PSOE en la autonomía y que el PP sólo pudo gobernar porque se alió con Ciudadanos.

Ahora los del PP han roto la coalición con lo de Ciudadanos y apuestan por superar a los socialistas que, todo hay que decirlo, tienen su suelo y su voto muy fiel entre los castellano leoneses. Pablo Casado apoyaba ayer a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco.

Los de Ciudadanos se quejaban, claro. Francisco Igea hablaba así en el arranque de campaña.El hombre ha dado positivo por coronavirus y tendrá que hacer las comparecencias telemáticas.

Los de Vox se diferencian de todos los demás. Es evidente sin embargo que, llegado el caso, apoyarían al PP. Las preguntas de estas elecciones son:

Si el PP saca mayoría. Si absorbe a Ciudadanos y es el principio del fin de esta formación Si el PSOE se da un batacazo y marca un cambio de ciclo favorable a Pablo Casado, que después de Murcia y Madrid encadenaría tres victorias. Si Podemos remontará el magro escaño que tiene y que tampoco da muchas esperanzas al socio del Gobierno.





TEZANOS Y LA FILTRACIÓN DE DATOS DEL CIS A PABLO IGLESIAS





Así como Pedro Sánchez ha reducido sus paseos por Casetilla y León, que es lo que hace siempre cuando las cosas no pintan bien, Pablo Iglesias, fijaos, que se supone ya no está en política, se ha puesto a hacer campaña. Y como siempre, porque se le da divinamente, ha dado la campanada. Primero, tachando de bulos los arrebatos del ministro Garzón contra las macrogranjas cárnicas. Luego, fundamentando el “no a la guerra” y su postura pro rusa en lo de Ucrania, que ha definido todo lo que han hecho y dicho los de Podemos sobre esta crisis. Y, finalmente, anunciando buenas vibraciones sobre los resultados de Podemos.

La noticia trae cola porque fue un mensaje en Telegram justo antes de que saliesen los datos del CIS. Allí escribió que Podemos obtendría entre tres y cinco escaños y un 11 por ciento en Valladolid. Claro, la cosa ha causado escándalo porque no podía tener datos del CIS, al menos no legalmente. Después hemos sabido que es que había comido dos días antes con Tezanos y que todo apunta que este le ha cantado los datos. El escándalo le puede costar el puesto a Tezanos. PP y Cs ya han pedido sudestitución y es que el delito de revelación de secretos de un funcionario está penado con entre uno y tres años de inhabilitación de empleo público y multa.









