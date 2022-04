Schlichting: “A lo mejor, las palabras de Belarra frenan a Putin y le convencen para hacer el bien”

Anterior Siguiente Vídeo Audio Cristina L. Shlichting ironiza sobre el enfrentamiento entre la ministra de Asuntos Sociales y la titular de Defensa, Margarita Robles

¡Muy buenos días, ESPAÑA!

Muy buenos días y gracias, gracias, gracias por vuestra compañía, vuestro calor y vuestro apoyo.





Casi un millón de personas sintoniza ya este programa Fin de Semana y todo el equipo os damos las gracias. 924.000 personas se han contabilizado esta vez en el EGM, el estudio general de medios y nos conmueve esta cifra, la más alta en estas doce temporadas en que te servimos encantados.

Hace fresco y llueve en muchos lugares de España. Hay nieve en cotas altas también. Jorge Olcina nos contará a las once los detalles del tiempo y hoy hace para oír la radio y coger un buena novela.





El Día del Libro y la aventura de leer

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Rey entregaba ayer a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi el premio Cervantesy hoy es el Día del Libro y se celebra el Día de San Jorge. En Castilla y León es fiesta también, en el aniversario comunero de la batalla de Villalar. En Cataluña se celebra esa maravillosa ceremonia deregalar un libro y recibir a cambio una rosa, lo que hace las delicias de los floristas y los libreros, pero sobre todo la felicidad de los lectores.

Porque pocos placeres más profundos e íntimos que verse enfrascado en un argumento fascinante, rodeado de un mundo nuevo o enlazado con las ideas de un ensayista que te va a abriendo puertas y revelando secretos del mundo. La lectura ha sido para muchos de nosotros una aventura y una ilusión de dragones y trasgos en la infancia, un refugio de amor en la dura adolescencia, un consuelo en el dolor y una suave alegría tantas veces. En casi todos nosotros está la memoria de esos versos que aprendimos de memoria o esas páginas que nos cambiaron y que recomendamos entusiasmados a nuestros amigos. Quien diga que la literatura va a morir, enterrada por las redes sociales o el tráfico de internet se equivoca. El ser humano siempre ha fabulado y narrado, también cuando no leía. En la edad antigua se contaban historias al amor del fuego y en la edad media los juglares las cantaban por los pueblos y los ciegos entonaban las coplas de cordel. Hay literatura en soporte digital y la poesía está floreciendo entre los jóvenes. El deseo de una buena historia siempre se abrirá paso, con uno u otro formato, y la belleza de las palabras, su fuerza y su verdad nos acompañará mientras exista la civilización. Feliz día del libro a todos en este 23 de abril. Llamadnos para mencionar vuestro libro amado, el que recomendáis o el que os ha cambiado la vida.





Audio Cristina L. Shlichting ironiza sobre el enfrentamiento entre la ministra de Asuntos Sociales y la titular de Defensa, Margarita Robles













Guerra en Ucrania

Desgraciadamente la foto del día no es la de un bello ejemplar del Quijote. Los hombres somos así. Es la de las fosas comunes de Mariupol, de Ucrania, fotografiadas por satélite. Las imágenes muestran el pavoroso cambio de unos terrenos al oeste de la ciudad donde los sembrados y las praderas han sido sustituidos por negros agujeros rectangulares. Fosas con varios pisos donde se superponen amontonados miles de cuerpos de la matanza organizada por Rusia en la ciudad masacrada. El alcalde de Mariúpol denuncia que hasta 9000 personas podrían haber sido enterradas en las fosas comunes. Moscú ha confirmado, a través de uno de los mandos militares, su viejo propósito de hacerse con toda la franja del territorio este de Ucrania, llegando por el sur hasta Moldavia, más allá de la península de Crimea y creándose una franja de expansión imperial a costa de la soberanía nacional ucraniana.





Europa impotente ante el avance de Putin

Europa asiste impotente al avance de Putin y cada país hace lo que puede para cortar lazos económicos con Moscú o enviar armas a la resistencia ucraniana, siempre temiendo que pueda estallar una tercera guerra mundial. El canciller alemán, por ejemplo, Olaf Scholz, que se niega a enviar tanques Leopard y armamento pesado y que soporta una fortísima presión de la oposición y de sus socios de gobierno, sostiene que quiere evitar la escalada a una guerra nuclear con Rusia.

Dice el canciller que las sanciones económicas y la derrota militar en Ucrania, que ya no puede ser ocultada, están estrangulando a Rusia y que en este momento las reacciones de Vladimir Putin son impredecibles. Alemania no mandará armamento pesado pero sí dinero, para que Ucrania lo compre en los países bálticos. Son sutilezas ante las matanzas despiadadas de los rusos, que conculcan las normas internacionales de guerra, porque hasta en la guerra hay reglas mínimas y principios de humanidad.No se pueden usar proyectiles de racimo, ni estimular las violaciones, ni hostigar a la población civil.





Fricciones entre PSOE y Podemos por el nuevo envío de armas a Ucrania

España ha enviado su pequeña aportación en lafragata Ysabel, unas 200 toneladas de material, y el asunto también ha desatado la pelea interna en el Gobierno, aquí con los de Podemos.

Audio En este Día de San Jorge, repasa Antonio Herraiz las fricciones entre PSOE y Podemos por el nuevo envío de armas a Ucrania y las comisiones por la venta de las mascarillas





Todo muy bonito, pero a ver qué haces ante los bombardeos de estaciones de tren llenas de civiles. A lo mejor, las palabras de la ministra de Asuntos Sociales frenan a Putin y le convencen para hacer el bien, como ha respondido la ministra de Defensa, Margarita Robles.





Compra venta de material sanitario en lo peor de la pandemia

Entretanto, y mira que lo dijimos aquí en su día, ha estallado el escándalo de los enchufes y pelotazos en la compra venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Ya nos llamaron la atención en su día los nombres de amigos y conocidos del ministro Illa. Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar toda una serie de empresas con contratos con distintos ministerios, efectivamente los del ex ministro de Sanidad Salvador Illa, pero también el ex ministro de transporte Ábalos, la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, que tendría a su marido entre los contratados de la administración, y hasta una empresa que se relaciona con los padres del presidente Pedro Sánchez y que se llama Playbol, que hay que ver el nombrecito. Las adjudicaciones se hicieron por el procedimiento de emergencia, sin trámite público, utilizando el resquicio que la ley deja en estos casos de premura para contratar a dedo. Pero claro, como ha denunciado el partido Popular, podría haber prevaricación, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos por valor de 326 millones de euros. Veremos.





Dolorosas despedidas

Y en esta jornada la muerte sigue y la enfermedad nos demuestra que no somos señores de la existencia, sino bastante pequeños. Son noticia el fallecimiento de la actriz Rosa Mariscal, a los 52 años de cáncer, muy popular por sus papeles televisivos, por ejemplo el de la doctora Valverde en Hospital Central. O la de la mujer del médico forense José Cabrera, fallecida tras atragantarse comiendo en un restaurante con el conocido doctor. Se hizo lo posible para auxiliarla, pero un incidente masticando zanahoria le ha costado la vida. Nuestras condolencias a Cabrera, que tantas veces nos ha ayudado en este programa. Y entre las pérdidas de esta semana, la del profesor Enrique de Aguinaga, una eminencia intelectual, maestro de periodistas, que destacó además como cronista de Madrid y que ha muerto tras una fecunda vida de 99 años. Tenía un corazón extraordinario, una humanidad generosísima y protagonizó un idilio de amor con su mujer que se extendió muchos años tras la muerte de ésta. Descanse en Paz Enrique de Aguinaga.

Es noticia además que ha sido ingresado por covid el premio nobel, Mario Vargas Llosa. El gran novelista, de 86 años, no está en situación grave, gracias Dios, pero mañana entrevistaremos aquí al actor Antonio Resines, que se ha salvado de milagro, tras 42 días hospitalizado por el bicho. Nos sigue preocupando la pandemia, y en particular que el coronavirus sigue mutando e intentado adaptarse.





Noticias relacionadas:

Las comisiones, al detalle: ¿Son ilegales? ¿Cuándo son constitutivas de delito? ¿Deben declararse?

Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del Gobierno tras la denuncia de Ayuso

Luceño niega alzamiento de bienes y se compromete a ingresar el dinero de sus negocios