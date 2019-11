Schlichting: “La noticia del día es el exhibicionismo de ese narcisista en que se ha convertido Sánchez”

Vídeo

Ya está aquí otra vez, es el día de la marmota, perdón, de votar

Cuatro veces en cuatro años y dan ganas de mandarlos a freír espárragos, pero mis amigos cubanos, José Julio y Janet, me han centrado sobre estas elecciones al decirme, sencillamente, que varios años después de haber emigrado a España, todavía siguen asombrándose de ver todas esas papeletas de distintos partidos en los colegios electorales y comprobar que aquí cada uno puede elegir libremente el partido que desee. A veces damos por supuestas las cosas, pero merece la pena mirar a los países con partido único, o a aquellos donde el pucherazo es norma y un grupo de poder domina a los demás para entender que somos privilegiados. Así que, con alegría a las urnas, aunque haga frío y llueva en muchos lugares, que a lo mejor, a lo mejor, hasta conseguimos que haya Gobierno.

No os puedo dar los llamados trackings de intención de voto que dan ciertas empresas al servicio de los partidos, ni siquiera la última de las llamadas encuestas andorranas, que se hacen fuera de España para eludir las sanciones de la Junta Electoral, pero sí deciros que los sondeos ratifican lo que ya sabemos, con alguna leve tendencia novedosa en esta semana de campaña. El PSOE se ha recuperado un poco en la recta final, pero anda ahí, tratando de tener los mismos escaños que tiene ahora en el parlamento. De segundo partido iría, el PP, con algo más de veinte escaños por encima de los que ostenta ahora. La novedad está en el tercero, que dejaría de ser Ciudadanos para dejar paso a Vox, que busca situarse en el doble de los escaños que tenía. Podemos ha aguantado como un león los desprecios del PSOE y baja sólo ligerísimamente y Ciudadanos se descalabra. En esta semana última, repito, PSOE ha mejorado ligerísimamente; PP y Vox han frenado un poco su ascenso y Ciudadanos ha remontado hasta cierto punto.

En resumen, el bloque de izquierdas tiene ligera ventaja sobre el de derechas pero no hay perspectiva de un Gobierno estable. Hay dos posibilidades en el tablero teórico, que luego las urnas son las que deciden y no es la primera vez que dan una sorpresa. O que Pedro Sánchez forme partido con Errejón, Podemos y los independentistas; o que gobierne en solitario, con la abstención de PP y Ciudadanos. En los dos casos el Gobierno estaría pivotando sobre patas débiles. Veremos si no estamos votando dentro de dos años, a la italiana.

La noticia del día es el exhibicionismo de ese enorme narcisista en que se ha convertido Pedro Sánchez. A pesar del coscorrón que le dio la JEC por usar la web de la Moncloa para hacer propaganda de sus actos electorales, ayer volvió a usar los instrumentos del Gobierno en funciones para su campaña. El tuiter de la Moncloa publicó un vídeo en el que sale presidiendo el llamado comité de seguimiento sobre la situación en Cataluña, con la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska. Normalmente, se apuesta por el silencio mediático en la jornada de reflexión, para evitar influir en el voto. No es la primera vez que Sánchez preside esta comisión, pero publicitarlo en un día tan delicado denota cuanto menos falta de escrúpulos. Hay que dar gracias, eso sí, de que no se presentase con las gafas de sol que lleva en el falcon.

Tampoco pararon en jornada electoral los de Tsunami Democrático que lograron convocar ayer actos para la liberación de los golpistas y por la secesión en 400 municipios de Cataluña. Además unos 700 CDR recorrieron Barcelona. Iban a liarla delante de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional y la Plaza de Urquinaona, pero los dispositivos policiales lo impidieron.

En la plaza de la Universidad se reunieron unas 7000 personas, según la Guardia Urbana, en actividades y conciertos programados desde las cuatro a las diez de la noche. En ese mismo lugar siguen unos pocos estudiantes acampados. La mayoría se marcharon el viernes y se llevaron 40.000 euros de donativos recaudados en nueve días de protesta. Los que se fueron aseguran que el dinero lo dieron a las entidades que defeienden a los detenidos surante los altercados de las últimas semanas, pero vete tú a saber quién lo tiene. Es lo que trae dar dinero sin más.

En fin, hoy 37 millones de españoles estamos llamados a votar. 226.000 jóvenes votan por primera vez y el grueso de los votantes somos los baby boomers, los de entre 40 y 59 años. Hay 350 escaños en juegos y se han impreso 400 millones de papeletas. Habrá que depositarlas en casi 60.000 mesas electorales en alguno de los más de 8000 municipios. La democracia cuesta dinero, 136 millones de euros en estas elecciones; 520 millones desde diciembre de 2015 hasta ahora en las cuatro elecciones generales celebradas. Sólo el trabajo de Correos supone el 40 por 100 del presupuesto total, el capítulo más caro, para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales, los recursos y la propaganda electoral, que mucha gente considera superflua y desearía que se repartiese por los hogares.

La participación no será mala según las estimaciones, pero sí menor que en abril, cuando votó el 75 por 100 del censo. Se estima que será está vez de entre el 70 y el 71 por ciento, que es un nivel alto entre las democracias europeas. El recuento está sometido a un sistema informático blindado, como comentaba ayer nuestra experta en ciberseguridad y big data, Stella Luna de María.

El Ministro del Interior en funciones aseguraba ayer que los deberes se han hecho. Y lo mismo subrayaba la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.

Conviene recordar a quien tenga tentación alguna de molestar o delinquir que hay 90.000 agentes de policía y guardia civil. El 10% de ellos en Cataluña.

El dato más curioso y relevante hoy es que dos millones de personas andan indecisas y aún no saben qué van a votar. Ojo, porque especialmente a ellas van las fake news, las mentiras electorales pensadas para precipitar el voto de última hora a través de las redes sociales.

En media hora empezaremos a conocer las incdencias en la apertua de colegios, el primer dato de participación se conocerá a las dos de la tarde, en el informativo COPE, y el segundo, pasadas las seis. A las ocho se cierran las urnas, atención y comienza el recuento y a las diez y media de la noche empezaremos a tener resultados fiables, que te proporcionarán aquí en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito en un programa especial elecciones con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos y Fernando de Haro desde las sedes de los partidos políticos. Nuestras redes sociales te permitirán seguir los datos en tiempo real en cope.es y en TRECE tendremos programación especial en esta noche apasionante con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. También yo estaré a tu servicio en TRECE, desde las nueve de la noche”.