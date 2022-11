Schlichting: "La ministra de la mujer perjudica a la mujer y los periodistas, tenemos que taparlo"

Audio

¡¡¡Buenos días España!!! Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana, de la Cadena COPE y te saludan Cristina López Schlichting y todo el equipo de amigos que te acompañan sábados y domingos de 10 a dos. Hace frío y en quince días hay que abrir la primera ventanita del calendario de Adviento. Empieza una época bonita y no nos podemos quejar de que llueva o bajen las temperaturas, es lo normal. La cota baja hasta los 900 metros en el Pirineo y 1000 en los sistemas central e ibérico.

Tú vete a la tienda y vete preparando cuatro velitas y algo de pino para el 1 de diciembre porque merece la pena apostar por lo verdadero, por lo que dura y sostiene a las personas. Te lo digo porque a mi me toca esta mañana contarte tres falsedades que me ponen de los nervios.

PRIMERA FASEDAD| LEY DEL SÍ ES SÍ

Es mi oficio, contar lo que ocurre, aunque ayer la delegada del Gobierno de Violencia de Género, me advertía en nombre de Irene Montero de que no debo contaros lo que pasa.

Es Victoria Rosell. Como la ley de Irene Montero ha reducido las penas a muchos agresores sexuales, dice que no contemos las reclamaciones de los condenados. O sea, la ministra de la mujer perjudica a la mujer y nosotros, los periodistas, tenemos que taparlo.

Pero vamos a ver ¿qué problema hay en reconocer que te has equivocado? Si haces una ley mal, ponla bien. No le digas a los periodistas que la tapen. Ni a los jueces que la enmienden, que no es su función. Ayer Yolanda Díez, la vicepresidenta, volvía a derivar al Tribunal Supremo la responsabilidad.

Que no hombre, que un reo tiene derecho a que le rebajen la condena si la ley lo establece. Que la ley no la han hecho los jueces, que la habéis hecho vosotros. Que la culpa de esto no la tenemos los periodistas ni los jueces.

Claro, es tan burdo todo que hasta los de Podemos se empiezan a pelear entre sí. Como Yolanda no ha salido en defensa de la ministra Irene, Pablo Iglesias salió ayer en Twitter a llamarla traidora. En su mensaje había para todos. A los periodistas nos llama “degradados”. A los jueces “actores políticos” y a Yolanda, Miserable, cobarde y estúpida. El texto decía así: “Se han confirmado tres cosas, una, la degradación creciente del periodismo…dos , que la derecha judicial es un actor político y, tres, que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no sólo es miserable y cobarde sino políticamente estúpido”.

No importa que las personas agredidas queden más desamparadas, lo que importa es seguir en la butaca y que tu sueldo entre a final de mes

SEGUNDA FALSEDAD| QATAR

Esto del dinero ya nos lo contaba Quevedo. Porque, vamos con la segunda falsedad que me toca contarte. Sacan los del petróleo el talonario y aquí se ponen firmes todos, empezando por la Fifa. Que nos ponene los partidos de fútbol, donde haga falta, también donde maltratan a las mujeres, pisotean los derechos humanos y usan a los pobres de Yemen y de los países de alrededor como siervos de los poderosos del oro negro. Qatar lleva mucho tiempo financiando a Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes, que han sembrado de sangre nuestros países. Pues, hala, qué más da que da lo mismo. La última noticia es que se prohíbe el consumo de cerveza en las inmediaciones d ellos estadios durante el Mundial ¿Os imagináis la que se liaría si prohibiésemos su vestimenta o sus costumbres en un mundial en Francia o en España? ¿Cómo nos pondrían?

TERCERA FALSEDAD| KHASHOGGUI

Y la última mentira también es de dinero, pero en este caso saudí. Un compañero nuestro, Jamal Khashoggi, crítico con la casa real de Arabia Saudí, fue aniquilado en Estambul por empeñarse en contar las cosas. Quería casarse y fue al consulado saudí en Turquía a por los papeles. Accedió a la sede diplomática y allí lo estaban esperando veinte agentes saudíes que lo torturaron, atención, lo asesinaron y lo descuartizaron para sacarlo de la embajada. La orden fue dada por el heredero de la casa saudí, Mohamed bin Salman. Trump hizo la vista gorda al asunto, pero George Biden prometió castigar a los culpables y romper con los saudíes. Bueno, pues ayer la administración Biden ha otorgado públicamente inmunidad parlamentaria al príncipe saudí, que no podrá ser juzgado por el asesinato de Khashoggi ¿Qué te parece? ¿No es poderoso don dinero? Lo mismo tapa asesinatos, que apoyos al terrorismo, que a ministros que perjudican a las mujeres que dicen proteger. “Madre, yo al otro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puero enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero".