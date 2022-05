Schlichting: "La Ley de 'solo si es sí' incurre en el mismo problema que la Ley de Violencia de Género"

Vídeo

¿Cómo no vamos a estar en contra de que las mujeres no sean violadas? ¿Cómo no vamos a estar en contra de que un determinado abuso sexual no tipificado como violación? Pero, desde luego esta Ley del 'solo si es sí' vuelve a incurrir en el mismo problema que la Ley de Violencia de Género.

Es el testimonio exclusivo de la mujer el que define el delito y los jueces tienen muy poco margen. ¿Acaso no conocemos todos denuncias ilegales y denuncias falsas de violencia de género? Yo conozco dos casos, al menos, de amigas que mintieron con el fin de obtener ventajas ilegales. Y el margen es muy estrecho, porque la carga de la prueba la establece sencillamente el testimonio de la mujer.

Si yo digo “me han agredido”, es difícil que el hombre pueda defenderse. Esto es realmente una infracción legal, que ya en su momento estableció dos categorías frente a la Ley en la violencia de género, la de la mujer y la del hombre, siendo la de la mujer ventajosa.

Ahora, esto se consagra también en la violencia sexual. No creo que eso sea feminismo, me parece realmente el establecer una presunción de culpabilidad sobre los varones y una condena general que no nos va a hacer mejores ni nos va a hacer más ecuánimes.