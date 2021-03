Schlichting: "¿No le leían a Arrimadas de niña el cuento de la Caperucita? Pues se la ha comido con patatas"

Vídeo

¡Muyyy buenos días España!!! Que hace sol, aprovechad para oír la radio mientras paseáis, porque, atención, hay anuncios de nieve para la semana próxima y me muero, porque acabo de plantar geranios en mi balcón. A Pepe Planas, nuestro experto en plantas, que viene a atender vuestras preguntas a la una del mediodía a Fin de Semana de COPE y con el que abriremos los micrófonos voy a tener que plantearle un SOS. Y también al hombre del tiempo, Olcina, que está con nosotros a las once, por si tengo que echar un plástico a los geranio y volver a sacar las botas de montaña y las palas de Filomena.

Y hay que ver, hay que ver, quién nos lo iba a decir, encuesta electoral en portada de ABC ante las posibles elecciones del 4 de mayo en Madrid. Ya sabéis que las elecciones están pendientes de una resolución de los tribunales, pero parece que hay bastante acuerdo entre los juristas con respecto a que, como la presidenta de la Comunidad convocó a las urnas antes de que PSOE y Más Madrid planteasen sendas mociones de censura, prima el derecho de Ayuso de llamar a las elecciones a los ciudadanos. Según el sondeo de GAD 3 que ha hecho Narciso.

Michavila para ABC, que a las diez y media nos dará todos los detalles, el PP ganaría de calle las elecciones y podría formar Gobierno con mayoría absoluta si se juntase con VOX. Ya el jueves en TRECE televisión le dijo Isabel Ayuso a Antonio Jiménez que contaría sin problemas con consejeros de la formación de Santiago Abascal. Parece que todo el centro derecha empieza a remar en una dirección común. Ciudadanos, por su parte, desaparecería literalmente de Madrid. Por cierto, que ayer agredieron de nuevo a Santiago Abascal e Ignacio Garriga en Barcelona , el representante de Vox en el Parlament, cuando acudían a la sesión constitutiva de la Cámara. Un agresor se lanzó sobre ellos y fue detenido por los guardaespaldas. Qué pena estos brotes de violencia que revelan lo deteriorado que está el tejido democrático en Cataluña.

Y volvemos a la autofagocitación de Ciudadanos. Vamos a pensar, vamos a pensar que lo que le ha pasado a Inés Arrimadas, una política a la que se le debe, no debemos olvidarlo, una victoria importante frente al independentismo catalán, ha sido ingenuidad. Pero, de verdad, ¿Cómo es posible que se haya fiado de Pedro Sánchez?

Sánchez, a estas alturas, que ha vendido en su propio partido a quien le ha dado la gana, que ha inventado su tesis doctoral, que ha pactado con la misma persona que decía que le iba a quitar el sueño, que va del bracete con Bildu. ¿No le leían a Inés Arrimadas de pequeña el cuento de Caperucita? ¿Que con el lobo, ni a la vuelta de la esquina? Pues se la ha comido con patatas.

La historia ha sido como sigue. El PSOE, que había ganado con Illa en Cataluña, se sentía fuerte y decidió barrer las autonomías que no controla. Los fontaneros del PSOE se reunieron con los de Ciudadanos y les explicaron: mirad, que es que vamos a volver al centro. Es que nos hemos escorado mucho a la ultraizquierda antisistema con Podemos y os necesitamos a los de Ciudadanos para que la segunda parte de la legislatura sea más sensata. Y allá que va Arrimadas y le compra a Sánchez una mercancía que en realidad perseguía quitar al PP de Murcia, Madrid, Castilla-León y si fuera posible, Andalucía. Con lo que no contaba Sánchez es con que se puede ser sádico y déspota con todo el mundo, pero no con una mujer, porque la mujer tiene memoria.

Cristina L. Schlichting: "A Ayuso se le han hinchado las narices"

E Isabel Ayuso ha sido el pim pam pum del presidente durante toda la pandemia porque se niega a convertir Madrid en un campo de prisioneros con la excusa del covid. Y a Ayuso, que es un señora sencilla y sin pretensiones, una Agustina de Las Vistillas, se le han hinchado las narices y le ha dicho: ¿No decías que te gustan las elecciones, que convocaste primarias en tu partido? Pues toma elecciones, que sean los ciudadanos los que decidan. Y le ha puesto lema a la batalla: socialismo o libertad.

Consecuencia. Hace una semana se hablaba de Cataluña, de la formación de Gobierno allí entre los independentistas, y ahora se habla por primera vez del futuro del PP, que estaba bastante despistado en cuanto a lo que hacer. Socialismo o Libertad va a ser a partir de ahora la consigna de Pablo Casado, que además ha sabido reaccionar bien en Murcia, donde la moción de censura de socialistas y ciudadanos contra Fernando López Miras se ha ido al garete porque tres de los que tenían que votar a favor se han apuntado ayer a incorporarse al Gobierno del presidente autonómico del PP y han sido inmediatamente expulsados de Ciudadanos.

Claro, desde el lado de los que seguirán votando contra Miras con el PSOE la cosa se ve de otro modo. Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, era la que iba a presidir el Gobierno autonómico tras la moción de censura.

Con el sueldo y el chófer se refiere a lo que van a cobrar como consejeros del Gobierno del PP en Murcia.

Tampoco en Castilla y León ha progresado el intento de los socialistas de descabalgar al Partido Popular, así que Inés Arrimadas ha hecho pan con unas tortas. Veremos si sobrevive políticamente a la reunión el lunes de su partido, porque si algo penaliza la política, que es una lucha de dientes afilados y zarpazos peligrosos es precisamente la ingenuidad. Dicen que fue hace un mes que la dirigente de Ciudadanos comentó toda esta operación a Ignacio Aguado, quien era hasta esta semana segundo de Isabel Ayuso en Madrid, y yo me pregunto cuánto tiempo lleva el PP sabiendo lo que pasaba y preparando la respuesta. El que lo sabe es el que ha llevado los tejemanejes en la sombra, Teodoro García Egea, secretario general de los populares y vamos a hablar con él.