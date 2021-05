Schlichting: "Laya ha metido la pata al admitir a Gali. Ha faltado finura para detectar el malestar de Rabat"

Vídeo

¡Muy buenos días España! ¡Bienvenidos a Fin de Semana! Bajan las temperaturas y viene una dana, que es como llaman ahora a las borrascas. Hoy hay lluvias en el Cantábrico y en el interior de la península, en la mitad norte, no superarán los 13 grados. Seguimos con 31 grados en Sevilla, pero el sureste irá evolucionando hacia unas temperaturas más suaves también. Hay fuertes alisios y oleaje en Canarias y habrá que seguir luego con Jorge Olcina la evolución de la tormenta.

APERTURA DE FRONTERAS

Por fin la noticia que esperaban los hosteleros y el sector del turismo, tan cruciales para la maltrecha economía de España. A partir del 7 de junio, dentro de algo más de 15 días, se abren las fronteras españolas a todos los viajeros vacunados del mundo. Las personas que acrediten haber recibido la inmunización con fórmulas reconocidas, o por la Unión Europea o por la OMS, podrán entrar en España. Gran Bretaña sigue obstaculizando la llegada de viajeros ingleses, tan importantes para nuestra economía, a los que exige una cuarentena si regresan de España.

PAÍSES SEGUROS

Por nuestra parte, en cambio, hemos autorizado a partir de este lunes la llegada sin PCR de viajeros de una lista de países considerados seguros, porque han avanzado mucho en el proceso de vacunación, entre ellos la propia Inglaterra o Israel, China, Japón y Corea del Sur.

PASAPORTE DE VACUNACIÓN

Y también es noticia de ayer que se ha aprobado el llamado pasaporte de vacunación por parte de la UE, de manera que, a partir del 1 de julio, podremos disponer de este documento para nuestras vacaciones y desplazamientos al extranjero.

EL GOBIERNO ELUDE RESPONSABILIDADES

La otra noticia sobre vacunación se refiere a todos los menores de 60 años que han recibido Astra Zéneca y que estaban esperando a saber si debían completar la pauta de vacunación con la misma Astra Zéneca u otra vacuna. Recordemos que el riesgo -mínimo, es verdad- de desarrollar trombos con esta vacuna ha movido al temor a las autoridades y a la población. Pues bien, el Gobierno ha practicado su especialidad. Quitarse de enmedio, evitar asumir la responsabilidad y dejar la responsabilidad a los pacientes, como estás oyendo.

Un movimiento que no se le ha ocurrido a nadie en el resto de Europa. ¿Qué ha hecho? Ha consultado, no a las autoridades médicas o a los laboratorios, sino al Comité de Bioética, un organismo no vinculante que en otras ocasiones, como la Ley de Eutanasia, ha ninguneado: Le ha preguntado si los pacientes deben firmar un consentimiento en caso de rechazar vacunarse en la segunda dosis con otro producto, Pfizer por ejemplo. El Comité ha dicho que sí. Resumiendo, el Gobierno recomienda vacunarse con otra vacuna. Si lo aceptas, no tendrás que firmar nada; si prefieres repetir con Astra Zéneca, tú mismo, firmas y ya está. Un recurso absurdo, con el que el Gobierno pretende seguramente evitar las demandas si hay algún problema de salud , pero que ya os digo que no le va a servir de gran cosa, porque no es el paciente el que debe decidir sobre un tratamiento médico. Sólo faltaba. La incapacidad para asumir responsabilidades, en este caso sanitarias, no hace más que sembrar incertidumbre y temor en la población.

¿Qué podemos decirte si te has vacunado con Astra Zéneca? Pues siete regiones españolas y el colegio de farmacéuticos aconsejan seguir con Astra Zéneca. El Gobierno en cambio, opta por Pfizer. Tremendo. Supongo que ambas fórmulas funcionan, pero es asombroso lo que pasa en España.

CRISIS CON MARRUECOS

Y continúa la crisis con Marruecos. Aunque la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apoyada por el ejército, ha frenado la avalancha de inmigrantes, la presión se ha desplazado de la frontera de Ceuta hacia la entrada por Melilla, donde en la tarde ayer un grupo de unas 300 personas ha intentado acceder a través de la valla.

En Ceuta, a su vez, se han recibido más de cuatro mil llamadas de parientes y padres de los niños que entraron por la frontera, pidiendo su devolución. Imaginemos el trabajo de identificar a cada uno de ellos y repatriarlos. Es lamentable el uso político de estos menores. Algunos se han escapado de los campos de alojamiento y se encuentran escondidos.

La situación diplomática sigue siendo muy tensa. La embajadora marroquí en España, llamada a consultas a Rabat, ha advertido que no regresará en tanto el líder del polisario, Brahim Gali, que recibe tratamiento médico en España, no salga de nuestro país y exige que el procedimiento no sea secreto.

Resulta inaudito que el Gobierno haya permitido la entrada de este opositor a Rabat sin engrasar los contactos políticos, ya muy deteriorados, con Marruecos. Sobretodo con los antecedentes del reciente reconocimiento del Sahara como territorio marroquí por parte de Estados Unidos. La valoración geopolítica de Marruecos por parte de Washington ha cambiado. En Africa está teniendo lugar un enfrentamiento comercial y estratégico entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro y este último país considera a Marruecos una cabeza de puente fundamental para sus intereses.

En este escenario, la ministra española de Exteriores, González Laya, aparece despistada y torpe y ha metido la pata al admitir a Brahim Gali. Ha faltado finura y una capacidad para detectar el malestar de Rabat.

