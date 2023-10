Schlichting: "Si israelíes y palestinos se juegan la vida, Netanyahu se juega su última fase política"

Audio

¡Muy muy buenos días España! Bienvenido. Este equipo de Fin de Semana te acompaña sábados y domingos de 10 a 14. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todos nosotros. No, no ha estallado la ofensiva israelí. Aún. Los ataques terroristas de Hamás desde la Franja de Gaza y la declaración formal de guerra del estado hebreo han puesto a la opinión pública en modo ansiedad.

Ayer, a las tres de la tarde españolas, vencía el plazo dado a los palestinos para que se desplazasen del norte al sur del pequeño territorio de Gaza y cada vez que encendemos la radio lo hacemos con la angustia de saber si a los bombardeos que están teniendo lugar se ha sumado ya el ataque terrestre israelí que anuncian los enormes despliegues en la frontera.

Si aquí genera angustia la situación, imagínate allí. Ayer a esta hora nos despedíamos de Janet Sweigenbaum, que padeció hace una semana el ataque terrorista en su kibutz y ahora está desplazada en Tel Aviv, esperando la ofensiva.

Pues no, aún no se han movido las tropas. Continúan los preparativos y, para entretener el tempo desesperante y alentar la moral, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se desplazó ayer por la tarde a la zona, habló con los militares y se hizo fotos con los soldados. Es parte también de la propaganda de guerra de un político al que las encuestas han sentenciado por no anticipar los atentados y que acaba de cerrar un gabinete de guerra con la oposición para intentar darse legitimidad. Si israelíes y palestinos se juegan la vida, Netanyahu se juega su última fase política. Aquí hay mucho más que lidiar que la guerra en el terreno.

Por ejemplo, la posibilidad de que Irán, que suministra armas a Hamás, entre en conflicto. O que los países árabes que habían reconocido a Israel, como Egipto, Jordania o Marruecos se echen para atrás. Israel no quiere salir de esto peor de lo que entró, así que su diplomacia se mueve a todo meter.

Mientras, los bombardeos sobre la Franja de Gaza van acumulando vidas destrozadas. En apenas 24 horas han muerto 324 personas según las autoridades de Gaza y otras mil han resultado heridas. El último recuento eleva a 2215 los palestinos fallecidos desde que el sábado Israel respondiese a las matanzas de los terroristas. Entretanto, la propaganda sigue su curso y Hamás ha llamado a la yihad mundial, lo que alienta a más de un enfervorecido fanático.

Ha habido ayer manifestaciones pro palestinas en España, Italia, Francia o Gran Bretaña y en el vecino país las amenazas de bomba se suceden. Después de que un joven de origen checheno atacase y matase a un profesor el viernes, ayer hubo avisos falsos de explosivos en el Museo del Louvre, el palacio de Versalles y la estación de Lyon. Se buscan lugares turísticos y muy concurridos. Afortunadamente falsos. 7000 militares patrullan Francia, que está en estado de alerta. La guerra de Israel es también una batalla ideológica, que algunos recorren con entusiasmo y falta de responsabilidad.

Mientras las cancillerías internacionales moderan el tono e intentan mediar para rebajar el odio, Ione Belarra hostiga el enfrentamiento con una despiadada falta de responsabilidad. Es Podemos, de acuerdo, pero también es el Gobierno de España. Es gente muy ideologizada, de acuerdo, pero con un excesivo concepto de su relevancia. Hablar de cortes internacionales para unos y otros es, cuando menos, imprudente y arrogante.

Veremos qué ocurre hoy. Hasta las doce hay un plazo para que los palestinos del norte de la Franja pueden desplazarse hacia el sur. En unos instantes vamos a analizar los perfiles de esta guerra con Eric Frattini, gran conocedor del Mossad y de los servicios de seguridad israelíes, pero ante tenemos que alertar sobre la emergencia humanitaria que nuestro país está afrontando en Canarias sobre todo, pero también en Almería, Murcia y Baleares. La pequeña isla del Hierro se ha convertido en el destino de los emigrantes desde la costa de Senegal. Con apenas diez mil habitantes, ha llegado a recibir 700 personas en un día. Más de 6000 en lo que llevamos de año.

Casi 20.000 han llegado al archipiélago en este período. Ayer se rescataron nueve embarcaciones con un total de 472 personas que fueron localizadas en las aguas de Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Ni las carpas en el muelle del Hierro ni los baños provisionales en el puerto son una solución, pero es que los centros de atención en las islas grandes, a los que se procura desplazar a los recién llegados, están desbordados.