Schlichting: "Las habladurías de Iglesias sobre la república son la forma de desmontar la Transición"

Desde mi Almería, el cañón de sol de España. La tierra que visitó Simón de Beauvoir, que inspiró a Lorca para 'Bodas de sangre'... Estamos en Roquetas, de la que servidora es embajadora, en el castillo de Santa Ana. 11 de julio, día de reflexión de las elecciones en el País vasco y Galicia, jornada soleada en casi todo el país. 41 grados en Córdoba, a 30 en Valencia, y a 28 en Barcelona, con chubascos en el Pirineos por la tarde.

Estoy hasta las narices de que se aproveche el gobierno d ella nación para desmontar los mecanismos de supervivencia de la nación. ¿en qué se sustenta la España democrática? En la Transición, en la Constitución, en la libertad de prensa... ¿Y qué se amenaza con este Ejecutivo actual? La Transición, la Constitución y la libertad de prensa. ¿Dónde radica el símbolo de todos esto? En la corona. El modo de representación que votaron nuestro padres en el referéndum del 78. Lo votaron. Las habladurías de Iglesias sobre la República es la forma infalible de desmontar la Transición. Este señor me reconocía en debate en TRECE que admiraba el sistema soviético. Lo que él y Stalin llamaban la democracia del pueblo. Lo que impidió a mi cuñado en la RDA que estudiase en la universidad, porque era católico y no tenía carnet del partido.

El desplante de Sánchez a la monarquía

¿Cómo es posible que habiendo oído lo que ha oído de su socio del Gobierno el presidente, y delante de un mandatario extranjero, afirmase esta semana que se podría llegar a pensar en la limitación de la inviolabilidad del Rey? ¿Para qué tenemos la inviolabilidad? Hay que educar a los niños. ¿Para que los dirigentes estén cómodos? No. Lo hacemos para que nosotros estemos cómodos, sabiendo que los pilares de la nación no pueden ser atacados, que son sólidos ante los individuos que ostentan la representación.

Ni en tiempos de Lady Di, cuando Carlos de Inglaterra le dijo a doña Camila que quería ser su tampax, se le habría ocurrido al primer ministro poner en jaque a la reina. Y menos delante de un mandatario extranjero. Vamos a intentar entender qué significa la República para España. Por ejemplo: si eres de izquierda, como hay que elegir jefe de Estado, puedes tener a Mariano Rajoy o a Aznar de presidente. Si eres de derechas, podrías tener a Sánchez o Zapatero de Jefe de Estado, además de jefe de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener en la máxima instancia de la nación a un tipo partidista? ¿Acaso no hemos probado que nos cuesta el consenso? Somos buenos en la solidaridad, en las familias. Llega la crisis y sobrevivimos con el sueldo de los abuelos. Somos buenos en la valentía, somos peores en la planificación a largo plazo, en el sistema educativo y en ponernos de acuerdo.

Los ataques de Iglesias a Felipe VI

El Rey ha sido durante más de 40 años un método demostrado, probado y eficaz de acuerdo. DE unidad entre los españoles, de protección de la Constitución en golpes de estado. De poner con éxito un rostro a España en el extranjero. Dime el nombre del presidente de Alemania, de Ecuador, de Bolivia... Todo el mundo conoce a Don Felipe, como todo el mundo conocía a Don Juan Carlos. ¿Que ha metido la pata? Pues claro, como tú y como yo, como Felipe González, como Olof Palme, que aquí no hay santos. Delante de Giuseppe Conte, Sánchez entró a comentar que estaba preocupado por el Rey Emérito y que el Gobierno colaborará con los tribunales.

Pues a mí me preocupan las conexiones italianas con la mafia en el Gobierno, y no las comentamos delante de los mandatarios extranjeros. Mientras, Iglesias habla de alarma a la población. O estás tú fomentando la envidia. ¿Cargo hereditario? ¿Cómo se coloca la gente en los partidos? La clave para que la corona resulte eficaz es justamente que no es elegida por los partidos. Por eso la quiere quitar Podemos, para que le pueda echar mano al cargo. Lo quieren para cambiar el sistema y subir ellos.