Schlichting: "Había un deseo general de cerrar la crisis que se ha llevado por delante a Casado"

En este muy frío domingo 3 de abril. Ha nevado efectivamente en todo el norte de España y hay carreteras cortadas e incidentes en pleno mes de abril. Pamplona está cubierta de blanco, también muchos lugares del País Vasco y hay carreteras cortadas y vehículos atrapados entre Palencia y Cantabria. Si estáis escuchándonos los conductores de los camiones, llamadnos para contarnos vuestra situación. Hay puertos de montaña cerrados a tráfico, uso de cadenas y hasta se ha cerrado la A15 que une Navarra y San Sebastián.

Hoy sigue la nieve en la cordillera cantábrica y el sistema ibérico norte y se prevén lluvias en el norte peninsular, Canarias, Galicia, meseta Norte, Navarra, Pirineos, sistema central e ibérico y noroeste de Cataluña, también en el norte del área mediterránea.

FIN DE LOS PAROS

Se acabó el paro que mantenía la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera desde el pasado 14 de marzo. Lo convinieron ayer y permitirá reponer las estanterías de los supermercados, que tan desprovistas hemos encontrado. No les parecen suficientes los 20 céntimos de ayuda por litro de combustible pactados por el Gobierno pero ayer de decidieron cesar la protesta, al menos por ahora, para reorganizarse.

LA GASOLINA, SEIS VECES MÁS CARA QUE HACE UN AÑO

Entretanto siguen los problemas en algunas gasolineras que no tienen soporte informático para registrar los 20 céntimos de rebaja, por la caótica forma del Gobierno de implementar la medida o que que simplemente no tienen capacidad para adelantar el dinero, ya que aún no se sabe cuándo se cobrará ni cómo. Los precios siguen, la verdad, muy altos, frisando los dos euros por litro y la luz está seis veces más cara que hace un año, con la inflación disparada.

SIMBÓLICA DERROTA DE RUSIA

En la guerra de Ucrania se ha constatado una muy simbólica derrota de Rusia, que ha tenido que cejar en la conquista de Kiev, la capital, ante la resistencia local. Rusia no podía hacer uso de todo su potencial de guerra, bombardeos incluidos, dado el escándalo internacional y, en el cuerpo a cuerpo, los soldados ucranianos han resistido.

EL PAPA NO DESCARTA UN VIAJE A UCRANIA

Y es noticia que el Papa no descarta visitar Kiev. Preguntado al respecto a informado de que el proyecto está sobre la mesa. Francisco ha acudido a Malta con el corazón lleno de cariño hacia las olas de emigrantes que arriesgan la vida por culpa de las mafias en el Mediterráneo y que en especial llegan de toda África. En su discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el palacio presidencial de La Valeta, Francisco condenó la invasión ordenada por Putin

CONGRESO DEL PP

Y en el congreso de Sevilla una mayoría aplastante ha votado a Alberto Núñez Feijoo como nuevo dirigente del Partido Popular. El presidente de la Junta de Galicia ha recibido 2619 votos a favor de los 2663 emitidos validamente. No ha habido ningun voto en contra y sólo 44 se han emitido en blanco. Había un deseo general de cerrar la crisis que, en apenas mes y medio se ha llevado por delante a Casado tras su enfrentamiento con Isabel Ayuso. Tras el caos, hay una intención de voto a VOX cercana a los ochenta escaños.

Feijoo ha subrayado que quiere hacer una política de adultos, centrada en el bienestar de la gente, que se deje de polémica estériles. También quiere abandonar los extremismos.

El movimiento de la derecha moderada es común en toda Europa para intentar frenar a los partidos extremos

Son evidentes las alusiones a Vox. Se habla incluso de una mano tendida al Gobierno para evitar que el pacto con los antisistemas de Podemos. Pedro Sánchez ha hecho público que se reunirá esta semana con el nuevo jefe de la oposición. La cita será martes o jueves.

El movimiento de la derecha moderada es común en toda Europa para intentar frenar a los partidos extremos. Hoy hay elecciones en Hungría y Viktor Orban intenta revalidar su cuarto mandado; es el líder del partido ultraconservador Fidesz y en doce años en el poder ha cambiado el sistema judicial del país ys e ha enfrentado a la Unión Europea en temas como el estado de

Derecho y la inmigración. Uno de los mensajes de la coalición opositora es que Hungría vuelva a tener una buena relación con los socios de Occidente y la UE.

Lo mismo pasa en las presidenciales francesas, que están en marcha. En pleno crecimiento de la ultraderechista Marine Le Pen en las encuestas, Enmanuel Macron celebró ayer un multitudinario mitin en París en el que reivindicó el europeísmo y subrayó el cento solidario y social prometiendo reforzar la sanidad, la educación, y la iguadad social y entre hombres y muejres.

