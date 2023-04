Schlichting: "Las estimaciones del Gobierno para la economía en los tres próximos años son de cuento de amor"

¡¡¡Muy buenos días España!!! Bienvenido a tu programa, 'Fin de Semana' de la Cadena COPE, te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que trabaja para ti con placer sábados y domingos de diez a dos.

Bajan un poco las temperaturas anormales de este abril que nos ha puesto en 37 y 38 grados en algunas de las provincias del sur. Madre mía lo que han pasado en la Feria de Sevilla que se clausura hoy con el espectáculo de fuegos artificiales. Ha entrado un frente de lluvias por el norte que dejará agua sobre la mitad norte y hasta en puntos del oeste, por ejemplo Badajoz. Luego nos lo cuenta a las once, Jorge Olcina.

Atención con el tráfico, hay seis millones y medio de desplazamientos en este puente del Día del Trabajo, 1 de mayo, que en Madrid se prolonga un día más con la fiesta de la Comunidad. Está todo lleno en las zonas turísticas y ya se han superado los bajones de la pandemia. La gente quiere vivir y lo expresa ocupando playas y montañas.









Las cosas de Pedro Sánchez





El que no para es Pedro Sánchez. Dentro de un mes justo hay elecciones municipales y autonómicas y sabe que se la juega, porque se han convertido en unas primarias de las próximas generales. Está decidido a revalidar y el plan que ha desarrollado es brillante. Primero hizo todas las reformas de calado cultural y social y nos puso la eutanasia de los mayores, el aborto de las jóvenes y el cambio de sexo de los menores y ahora se centra en las promesas económicas que esta semana han tenido su medida estrella en la ley de Vivienda para regular precios y subidas. El anuncio súper electoral se ha redondeado con la promesa faraónica de crear 183.000 viviendas, que se dice pronto, entre pisos en suelos del ministerio de defensa, pisos del Sareb, el llamado banco malo, y promociones nuevas para alquiler social. Ni él sabe realmente cuántas se podrían construir ni en qué plazo, pero es consciente de que promete cosas que los españoles realmente necesitan.

Las estimaciones del Gobierno para la economía y las finanzas en los tres próximos años son de cuento de amor. Moncloa ha remitido a Bruselas la actualización del Plan de Estabilidad y anuncia un crecimiento del 2,1 por 100 para este año, crear un millón de empleos y bajar del 10 por 100 de paro en 2026, de modo que la filiación supere los 21 millones de trabajadores, cosa sin precedentes. Ni una palabra en ese texto a cómo va a financiar las viviendas que promete. Y tú dirás, bueno, pues entonces va a desbocar el gasto público. ¡Ah no! Ha anunciado en el mismo texto, negro sobre blanco, que va a recortar en 20.000 millones el gasto público en dos años y congelarlo entre 2024 y 26. Ayer explicaba en Galicia este milagro económico.

No sé, se conoce que Pedro y yo vivimos en países diferentes. En el mío se pagan unos impuestos altísimos y no se obtienen a cambio ni la mitad de las prestaciones que tiene un alemán en términos de ayudas a la familia, ayuda a la empresa o servicios sociales. Los jóvenes se marchan al extranjero y los que se quedan aquí viven la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, un paro juvenil del 30 por 100. Nuestra administración es lenta y no favorece el crecimiento empresarial y la inseguridad jurídica está propiciando que las empresas se marchen al extranjero. Los precios de los alimentos han subido un 30 por 100 y Cáritas está hasta arriba porque alimentar a la gente es un problema en los sectores desfavorecidos. Las hipotecas han vuelto a subir y la cuota media se encarecerá este mes 263 euros.

Los problemas le crecen al presidente. Para el día 16 hay prevista la primera huelga indefinida de jueces, en un sector completamente desbordado y desprotegido, que ya ha soportado la huelga de letrados y la de funcionarios de Justicia. El campo aborda pérdidas cuantiosas por la sequía y hay descontento social porque mil agresores sexuales fueron puestos en libertad o vieron reducidas sus penas por la torpeza legislativa del Gobierno. ¿Me puede alguien explicar cómo se puede hacer un discurso triunfalista en estas condiciones? ¿Y cómo es posible que una promesa electoral basada en hipótesis abra las portadas? Pues lo consigue.

Si algo ha demostrado este presidente es resiliencia. Se crece en la adversidad. Los demostró en su partido y lo ha demostrado en el ejercicio político. Ignoro qué hace la oposición pero son muy pocos los políticos de derechas que logran un eco como el que logra este señor e imponer la idea de que vivimos una de las mejores épocas de la historia gracias a él. Lidera el discurso, va por delante y lleva el testigo. ¿Le van a comprar los españoles en las urnas esta cortina de humo? Lo ignoro, pero, por ahora, estamos de puente.