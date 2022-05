Schlichting: “En las elecciones de 2023 puede ocurrir de todo”

Audio

¡Muy buenos días, España! ¡Que vamos hacia junio! Es 28 de mayo y es increíble pero ya enfilamos el verano de este año 2022 que ha tenido pandemia, ha tenido guerra y ha tenido crisis de los combustibles y la luz, no nos ha faltado de nada.

Mucho calor, como nos anunció Olcina, a ver qué nos dice hoy. 37 grados en Córdoba, pobres criaturitas, hablamos de 37 a la sombra. Pero, no te lo pierdas, en Toledo y Badajoz, 36 grados.Y 28 en La Coruña, frisando los 30, tela marinera.





CUENTA ATRÁS PARA LA 14ª COPA DE EUROPA PARA EL REAL MADRID





Buena noche para sacar una silla al fresco con la tele y montar tertulia futbolística, porque hay que ver qué ganas de juerga tiene la gente. Final de la Champions y el Real Madrid busca la decimocuarta Copa tras una temporada de infarto, divertidísima para los espectadores, con remontadas épicas frente al PSG, el Chelsea y el Manchester. La cuestión es que están todos revolucionados, madridistas y anti madridistas. Marci Ortega, nuestra jefa de equipo montando las aceitunas y las cervecitas, pero también el Peli, Diego González, que es un culé rencoroso, buscando todavía billete para Liverpool. No quiero ni pensar lo que va a pasar mañana en esta redacción. Luego hablaremos con Manolo Lama, que se ha desplazado a París. No hay que perderse‘Tiempo de Juego’ desde las tres de la tarde.

MARTA DEL CASTILLO Y LUIS LORENZO: LA CRÓNICA CRIMINAL EN 'FIN DE SEMANA'





Vamos a tener un programa candente aquí en ‘Fin de Semana’, porque Nacho Abad nos va a contar las últimas novedades de las mentiras del Cuco y su madre en el caso Marta del Castillo. Han reconocido que mintieron y que el Cuco estuvo en el escenario del crimen, pero ni palabra de dónde está el cuerpo. Y los padres llevan ya media vida buscando a la hija.









La crónica criminal nos implica directamente porque resulta que el actor Luis Lorenzo, que acaba de ser acusado de por asesinar presuntamente a la tía de su pareja, con el fin de quedarse con una herencia, buscaba también ligar con nuestra Carmen Lomana. Parece ser que el tío se movía entre sus amistades comentando que quería conocerla. Está Carmencita con los pelos de punta, así que a ver qué nos dice a las doce.

PEDRO SÁNCHEZ Y SU PROGRESISMO





En política, nuevo revés para el presidente del Gobierno, que ha sacado una Ley Audiovisual adelante gracias a la abstención del PP, porque los de Unidas Podemos le han dado la espalda. La coalición y los socios no hacen más que darle disgustos a Pedro Sánchez. Cuando no echan a la directora del CNI, Paz Esteban, por hacer su trabajo y espiar a los golpistas, favorecen a los de ETA para agradar a Bildu o apoyan a Irene Montero contra las feministas del PSOE. Pero él, él permanece incombustible, oye

En realidad, lo más alucinante de esta semana no ha sido esta inyección de irrealidad, sino su comentario sobre el independentismo en la sesión sobre el espionaje con el sistema Pegasus en el Congreso. Por cierto, se dice verter, usted puede verter. No usted puede vertir.

No sé, es como si la calle fuese por un lado y la política por otro. Los jóvenes sin trabajo, los sueldos miserables, los supermercados por las nubes y la gasolina y la luz, intratables y este señor hablando de progresismo.









ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, LA ESPERANZA DEL PP PARA LAS ELECCIONES DE 2023





Normalmente los presidentes revalidan la segunda legislatura, en buena medida por la inercia y porque dominan los resortes del poder, pero en las elecciones de 2023 puede ocurrir de todo. Hay votantes socialistas muy cansados, que se reconocen en las protestas eventuales de un Page o un Lambán y que están hartos de comulgar ruedas de molino con Otegi, Esquerra Republicana de Cataluña o Ione Belarra. Por eso las encuestas han dado sorpresas. Indican un desplazamiento de voto a favor del nuevo candidato del PP. Los analistas señalan que un millón de votos moderados, procedentes del PSOE y de Ciudadanos han cambiado de destino. El resultado es que entre el 26 y el 28 por cierto de los votantes pondría al PP en cabeza en unas nuevas elecciones, con entre 106 y 120 diputados, más que suficientes para gobernar con Vox y superar los 178 escaños.

Contribuye mucho a este cambio la mesura del nuevo candidato del PP. Alberto Núñez Feijóo se reunía ayer con los suyos en el Senado y lo expresaba así. Alberto Núñez Feijóo está cuidando unas formas presidenciales, nada extremas, con un tono moderado y sin entrar en polémicas. Hay quien le reprocha quedarse en lo tecnocrático, no subir al debate cultural sobre la educación o la familia, pero él ha elegido la economía como centro de operaciones. Buscar bajar los impuestos y animar a la clase media, fortalecer la idea de que el dinero público no puede tirarse en subsidios inútiles que al final no llegan. Feijoo va a aplicar la fórmula que le dio resultado en Galicia, dejar al PSOE empantanarse con los nacionalistas o las mareas, tender la mano al Gobierno en lo que considere razonable, mantenerse lejos de las leyes de Irene Montero y los acuerdos con ERC y Bildu y pedir, poco a poco, que conviene adelantar elecciones.









DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS





Y hoy es el día de las Fuerzas Armadas. Se celebra en Huesca y aquí queremos rendir un homenaje a todos esos hombres y mujeres que trabajan calladamente por defendernos y de los que nadie se acuerda hasta que truena. Porque luego llega la guerra de Ucraniay todo el mundo quiere que nos defiendan. Enhorabuena y muchas felicidades a los ejércitos españoles.

Audio









Porque si algo está influyendo en nuestras vidas, más allá de estrategias de partidos y fútbol, es precisamente la guerra de Ucrania. Mario Draghi ha hablado esta semana con Putin y, en el estilo del italiano, que siempre cuenta las cosas después con chispa ha revelado que no hay visos de paz, que ve las cosas muy empantanadas y que se acerca, atención, una “crisis alimentaria de proporciones gigantescas” porque el trigo almacenado en Ucrania se está pudriendo en los almacenes y no puede ser distribuido. Concretamente, el primer ministro italiano preguntó al ruso si se podía hacer algo para liberar el cereal almacenado en los puertos del Mar Negro, en Sebastopol, por ejemplo porque el parón va a llevar al hambre a países enteros, en particular en África” y Putin comentó que no. Que los puertos rusos han sido minados por los ucranianos y que la crisis alimentaria es culpa de las sanciones internacionales contra su país. Para el próximo 8 de junio, Italia ha organizado con la FAO una conferencia internacional para analizar la amenaza alimentaria.