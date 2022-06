Schlichting: "Después de Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar con el PSOE en España?"

Vídeo

"¡Muy buenos días, España! A ver, temperaturas, que es lo que nos gusta, para comprobar si otros han dormido peor que nosotros o van a tener que enderezar los palos del sombrajo.

Para hoy, Barcelona -con humedad, eh, que no es lo mismo- 30 grados. Pontevedra, 34 grados, que no te puedo contar lo que pasamos ayer en Vigo, insisto, con humedad.

Sevilla, 44 hoy, bingo. Córdoba, 43. Badajoz, 42. Toledo, 40. Valencia, 31.

Se salvan Asturias, Cantabria, País Vasco y el Pirineo. El resto, a pasarlo mal, porque esto va a durar hasta el miércoles.

A Argelia no se le olvida, de momento, lo del Sáhara

Y por ahora va a durar también el disgusto de Argelia y la ruptura de sus relaciones con España. Nuevo comunicado ayer del Gobierno de Argel en el que se ratifica en el fin del Tratado de Amistad con nuestro país. Dicen que la culpa es nuestra, que hemos traicionado los tratados bilaterales. Para ellos es crucial la cuestión del Sáhara y nosotros, al entregárselo en bandeja a Marruecos, les hemos disgustado. El comunicado añade que no por eso están amenazadas las relaciones con la Unión Europea y recuerda que Argelia tiene socios fiables entre los países de la Unión. Italia, entre ellos, que se está beneficiando de la crisis.

El texto del comunicado del Ministerio de Exteriores argelino dice literalmente: “El Gobierno español se ha desvinculado de las obligaciones y valores esenciales consagrados en este tratado bilateral, asumiendo así la responsabilidad de la ruptura”.

En estos momentos, parece que el gas está garantizado -otra cosa será el precio, según haya que renovar los contratos-, pero nuestras empresas exportadoras a Argelia están paradas, a la espera de lo que haga el Gobierno de Argel con el comunicado del jueves de la Asociación Argelina de Bancos que anunciaba la congelación de las domiciliaciones bancarias.

Antonio Herraiz entrevistaba a Alfonso Tapia, responsable de Omnicrea, una consultora de empresas españolas en Argelia, que explicaba lo que les está pasando a los exportadores españoles de carne, tractores, aparatos eléctricos, productos fitosanitarios o derivados del cartón.

Alberto Núñez Feijóo denunciaba ayer la gestión del Gobierno. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues decir que la culpa la tiene el PP.

Yo creo que no, que Sánchez no tiene razón. Que la culpa de lo de Argelia no es de los populares. Es de Franco.

Audio

En Francia, las elecciones de hoy son alucinantes

Más cosas. Hay elecciones parlamentarias en Francia. Allí lo que importa más es el presidente, pero están ahora en la primera vuelta de elecciones del Congreso, La Asamblea Nacional. Lo alucinante es que Francia, que a menudo anticipa lo que pasa en España, está viviendo una situación alucinante. Han desaparecido prácticamente los dos grandes partidos tradicionales, Republicanos y Socialistas. Los dos partidos, que han gobernado Francia desde 1958 se han hundido y solos aspiran a conservar modestos grupitos parlamentarios. Atención, los socialistas franceses, con lo que era esa gran formación. ¿A quién votan los franceses ahora? Pues las clases medias y urbanas a Macron, de ideología imprecisa, medio liberal, medio socialdemócrata. Y los trabajadores a Mélenchon, la izquierda antisistema que ha liderado los grandes disturbios y manifestaciones. Y la ultraderecha de Marine Le Pen también va a entrar de nuevo en el parlamento. Con un programa antieuropeo, antiatlantista y populista. Menudo panorama.

Hace semanas, desde las presidenciales, que te cuento que todo esto que pasa en Francia debiera hacernos reflexionar aquí. Porque, después de Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar con el PSOE en España? De verdad ¿piensan los barones que tras los pactos con los proetarras y los independentistas, tras las concesiones a Podemos, la caída en Andalucía, que es el principal vivero de votos, el PSOE va a ser el mismo?

Hoy saca encuesta sobre las elecciones andaluzas de esta próxima semana Sigma Dos para El Mundo y Juan Espadas, el candidato socialista no levanta cabeza. La ultraizquierda está hecha un lío y el PP se acerca a la mayoría absoluta y amenaza con comerse a Ciudadanos. Vox se estabiliza.

Vamos a ver cómo quedaría el parlamento según este sondeo de El Mundo. Recordad que la mayoría absoluta está en 55 diputados. Bueno, el PP se acerca. Con una horquilla de entre 45 y 52 diputados se queda a tres de la mayoría absoluta. Los socialistas están entre 30 y 33 diputados, peor resultado que con Susana Díaz. Ciudadanos se da un batacazo y podría no entrar en la cámara. En ese caso, el PP tendría que gobernar con el apoyo de Vox, que suma entre tres y cinco escaños y se pone con 18 diputados. Los de la ultraizquierda de Por Andalucía, que van todos juntos, se quedan en ocho o nueve diputados. Los populares ganarían en todas las circunscripciones, incluida, por primera vez, Sevilla.

Yo insisto, estos comicios no sólo van a influir en las elecciones generales que pueda convocar Sánchez, sino en el futuro del socialismo”.