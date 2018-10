Schlichting: "Desde hace un año, Cataluña es distinta. La gente pone banderas de España en los balcones"

Hay quien ha dicho que la suya es una voz de plata. Y tienen razón, porque la plata es más dulce que el oro. La belleza en el mundo es un poquito menor tras la muerte de la histórica soprano española. La oímos cantar la Lucrezia Borgia de Donizetti. El velatorio de Monserrat Caballé comienza a las dos de la tarde en la capilla 6 del tanatorio de Les Corts de Barcelona. Mañana tendrá lugar la misa funeral en el mismo lugar a la que ha anunciado su asistencia el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha lamentado en la red social Twitter la triste noticia.

Es el fin de semana en que se conmemora un año de las manifestaciones constitucionalistas en Barcelona. Para sorpresa de los independentistas, que tenían amedrentada a la población, más de un millón de personas se echaron a la calle en Barcelona para pedir la libertad y la Constitución con la bandera de España en la mano. Desde entonces, Cataluña es distinta. La gente pone por fin banderas nacionales en los balcones, te cuenta lo que piensa del ‘procés’ en bares y en tiendas y, aunque se disgusta con los intolerantes, ya no retrocede ni se amedrenta. Cada vez más gente da un paso al frente para decir: “queremos ser españoles libres”.

Hoy han sido convocadas dos manifestaciones en Barcelona. Una en la plaza de Sant Jaume, a las 11, con el apoyo de Ciudadanos, convocada por España ciudadana. Y otra frente al Teatro Apolo, la de Sociedad Civil, con el apoyo del Partido Popular a las 12.

Las manifestaciones, de hecho, no cesan en nuestra España. Parece que hemos vuelto a los 80. Ayer desfilaron por Barcelona miles de Mossos d'Esquadra que protestaban contra sus mandos y el gobierno de la Generalitat, tras las agresiones del pasado fin de semana de los CDR que, recordemos, fueron públicamente apoyadas por el President. Ahora, que tiene bemoles que tu jefe político apoye a los que te atacan. Y en Madrid, también varios miles de personas, pidieron ante el Congreso la convocatoria de elecciones y la salida de Pedro Sánchez.

En plena celebración de este tipo de movilizaciones, la nueva Radio Televisión Española entrevistó ayer a Oriol Junqueras. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han reaccionado con indignación ante lo que consideran un lavado de imagen de los políticos catalanes presos. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han escrito dos tweets subrayando que es vergonzoso que la televisión pública emita una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. La entrevista se realizó mediante un cuestionario enviado a la prisión de Lledoners y coincide con la denuncia de un funcionario jefe de servicio de la cárcel que, como contábamos ayer, ha elevado un informe al director de Lledoners protestando por los privilegios de los 5 presos nacionalistas, que reciben atención médica de fuera de la prisión, acogen hasta 21 visitas diarias en lugares tan inadecuados como el módulo de psiquiatría, hacen fiestas nocturnas en el patio y permanecen casi todo el día fuera de las celdas. Pablo Casado ha explicado que pedirá la comparecencia parlamentaria del ministro Marlaska por este motivo. Fuentes del mismo Ministerio del Interior han argumentado sin embargo que las competencias penitenciarias están transferidas desde 1983 y que el Gobierno no tiene nada que decir al respecto.

La verdad, resulta duro comprobar que el Ejecutivo se encoge de hombros ante la desigualdad manifiesta de trato en las prisiones catalanas. Por qué unos sí y otros no. ¿Por qué unos sanidad privada y los otros la mera enfermería de la prisión? ¿Por qué unas celdas abiertas y otras no? ¿Por qué para unos fiestas con pasteles y para otros no?

Las competencias, es verdad, están transferidas .Pero se entiende que en el caso de que las comunidades autónomas se ocupen de hacer cumplir la ley. ¿Es que no hay estado en España? Si las cárceles catalanas consideran presos de primera y de segunda, habrá que plantearse su legalidad y retirar la competencia. Digo yo, vamos, ¡digo yo!

La controversia pilla al gobierno con la lupa de la atención pública de nuevo encima, porque ha aparecido otro piso sin declarar de la ministra portavoz Isabel Celaa. OK Diario publica hoy que, además de la casa que comparte con su marido en bienes gananciales por millón y medio de euros y que tampoco había declarado, la ministra tiene con sus hermanos un piso en el centro de Bilbao oculto también al preceptivo examen público.

La verdad es que cada vez se le va a hacer más difícil hacerla ir a las ruedas de prensa y evitar las preguntas sobre algo que es una mentira flagrante. Hay muchas noticias pues que comentar y vamos a hacerlo en esta mañana con el líder saliente en Cataluña del Partido Popular Xavier García Albiol.