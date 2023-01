Schlichting: "Benedicto XVI ha muerto con esta paz y esto es una esperanza increíble"

¡Muy muy muy Feliz Año queridos oyentes!

Sigue todo donde solía, la prueba es que en Fin de Semana de Cope te estábamos esperando y te acompañaremos este 2023 de 10 a dos todos los sábados y domingos, si Dios quiere, y, sin embargo, sin embargo estrenamos corazón.

Así somos los hombres, preparados para empezar una y otra vez. Tenemos miles de oportunidades a lo largo de la vida para hacer las cosas bien, y esta es una de ellas. Oye, que he salido a la calle escrutando la madrugada para ver si pasaba algo nuevo y me he encontrado con una aurora rosa, con una almohada de nubes que cubría el cielo y ha convertido la ciudad fea de la M30, la autopista que circunvala Madrid, en un belén con fondo de cine! El asfalto y los edificios de ladrillo estaban igual, todavía no hemos inventado una inteligencia artificial que los cambie de colores, del gris al verde o al rosa, y tampoco creo que mejorasen del todo, pero el cielo, amigos, el cielo se estrena cada día en tecnicolor y cada vez más hermoso. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que no nos demos cuenta?

Es uno de enero de un año estrenado, el 2023 y en el BOE salen ya los anuncios económicos del gobierno del viernes. Ya no hay IVA en los alimentos básicos, los huevos, la leche o la harina, y el de las frutas y verduras ha bajado al 5 por 100. La carne y el pescado siguen igual. Los combustibles te van a costar más caros porque ya no hay bonificación de 20 céntimos, tan sólo si eres transportista. Suben las pensiones, el salario mínimo profesional y los subsidios, todo a cargo de los presupuestos, en un año en que todo cuesta más caro debido a la inflación.

Políticamente, te preparo, esto significa que empieza la campaña electoral de las elecciones autonómicas de mayo. Todas estas medidas ya van en línea. Ahora que el Gobierno ha aprobado las leyes de eutanasia, aborto, cambio de sexo, eliminación del delito de sedición y reducción del de malversación de dinero público, se pone en modo generoso y va a empezar a regar los caminos con dinero que no tiene y con fondos europeos para convencernos de que hay que votarlo. Sánchez espera remontar así los castigos de las autonómicas del 22, que le dejaron fuera de juego en Andalucía y Castilla y León. Las encuestas no le van bien, pero para enjuagarlas tiene a Tezanos.

Y en la calle ¿de qué se habla? Pues del vestido imposible de Cristina Pedroche, que ayer hizo que antena 3 fuese la cadena más vista de la televisión. Se presentó en plató envuelta completamente en una lona de esas que se ponen en las obras y se mostró después desnuda y embarazada, con una escultura de blanca de escayola con una forma aproximada de paloma entorno al pecho y una gasa de los chinos como falda. Algo simple, rompedor y que nos dejó pasmados.

En este programa hablaremos mucho del futuro, que nos preocupa. Por ejemplo de ese virus que se propaga en China inesperadamente, pero antes tenemos que hacer caso al presente, a la noticia que ha marcado el fin de año, el fallecimiento de Benedicto XVI, a los 95 años, y que establece el calendario de la semana, porque a partir de mañana el cuerpo del anciano pontífice de 95 años estará expuesto en el Vaticano y el jueves el papa Francisco celebrará los funerales, ayer lo recordaba en el ángelus

¿Qué dice un gigante de la fe y de la inteligencia cuando muere? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Eva Fernández nos lo ha contado aquí en la mañana del fin de semana.

“Jesus, Ich liebe dich”

Jesús, te amo. Así de simple. Dijo Jesús te quiero, delante de Georg Ganschwein, su secretario y amigo y de sus amigas, las consagradas que lo cuidaban y expiró tranquilamente. Anoche estuve repasando su obra magna, Jesus de Nazaret, en la que desgrana toda la vida del hombre Dios que le ha fascinado y busqué las páginas de la resurrección. Quería ver con los ojos de un hombre tan inteligente lo que se planteaba tras su muerte. ¿Qué me encontré?

Asombro. Mirad lo que escribe tras leer a fondo todo lo que se sabe : “ Para los discípulos la resurrección era tan real como la cruz. Se rindieron simplemente a la realidad. Después de tanto titubeo y asombro incial, ya no podían opornerse alos hechos: es realmente ël; vive y nos ha ahablado, ha permitido que le toquemos, aún cuando ya no pertenece al mundo de lo que normalmente es tangible. Ratzinger examina todas las narraciones de las apariciones de Cristo tras su muerte, en los Evangelios y se sorprende, sobre todo, de la alegría de los discípulos. Mirad lo que escribe: “Los discípulos estaban llenos de alegría después de que el Señor se había alejado de ellos definitivamente. Nosotros nos esperaríamos lo contario."

"Nos esperaríamos que hubiesen quedado desconcertados y triste. El mundo no había cambiado, Jesús se había separado definitivamente. Habían recibido una tarea aparentemente irrealizable, que superaba sus fuerzas”. Se les había encargado anuncair el Evangelio al mndo entero. “Y no obstante se lee que volvieron a Jerusalén llenos de alegría y que alababan a Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros todos esto? Se pregunta Ratzinger. Y contesta: “Lo que se puede deducir es que los discípulos no se sienten abandonados; no creen que Jesús se haya como disipado en un cielo inaccsible y lejano. Evidentemente, están seguros de una presencia nueva de Jesús con tal fuerza, que les produce una elgría duradera”.

Yo creo que Ratzinger se ha muerto con esta paz. Curioso por ver lo que le pasaba. Cómo es la nueva vida que le espera. Y esto es un estímulo para todos los que padecemos la muerte. Y una esperanza increíble.