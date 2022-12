Schlichting: "El Rey recordó que solo se puede convivir en paz con leyes claras e instituciones fuertes"

Audio

¡Muy Feliz Navidad España! Bienvenido a este directo si conectadas ahora con la Cadena COPE, porque tu equipo de Fin de Semana está aquí en este domingo 25 de diciembre para servirte y acompañarte. Y no solos, no solos, porque el taxista que me ha traído esta mañana, que tiene por nombre paradigmático José, y las personas que conducían el metro y tantos que hoy trabajan para hacernos la vida posible encendían la ciudad y la movían, de manera que hoy todos podamos organizarnos y movernos. Tiempo estable, como nos decía nuestro Jorge Olcina.

Ucrania y Tierra Santa

Esta mañana de Navidad hay dos lugares emblemáticos en el corazón y dos palabras que atender. Los lugares son Ucrania y Tierra Santa. En el primero, porque no hay tregua. Los hombres ya no respetamos siquiera la Navidad. Los que amáis la historia recordaréis por ejemplo que en 1914, los soldados británicos, franceses y alemanes cruzaron las trincheras para felicitarse y que incluso cantaron juntos villancicos. Lo mismo ocurrió en España durante la guerra civil, que la nochebuena se interrumpieron los disparos para compartir un cigarrillo y algún mazapán. Pero en Ucrania, tanto Putin como Zelenski descartaron hace días un silencio de las armas. Éste es un tiempo en que los hombres ya no obedecen a Dios. La población padece los cortes de luz y celebra como puede con camping gas para cocinar y velas para iluminarse.

"El Rey recordó que solo se puede convivir en paz con leyes fundamentales claras e instituciones fuertes"

La otra mirada del corazón se nos va para Jerusalén y Palestina, el escenario de los sucesos que celebramos hoy. Allí se está formando el ejecutivo israelí más radical de la Historia corta de este joven país. Benjamín Netanyahu, que ganó las elecciones en noviembre, ha cerrado una alianza con los partidos judíos ultraortodoxos y con la extrema derecha. La composición del nuevo ejecutivo ha destado una fuerte preocupación internacional porque entre sus miembros hay diputados abiertamente racistas anti árabes. Netanyahu busca limitar los poderes del Tribunal Supremo de modo que el Parlamento pueda aplicar leyes que contradigan las leyes básicas del país, el equivalente a la Constitución. Los obispos católicos de Tierra Santa han expresado su preocupación por el deterioro de la convivencia y las crecientes dificultades de los pocos cristianos que quedan y que son perseguidos por todas partes. Para los judíos más intransigentes son árabes a los que dejar de lado y para los musulmanes integristas son cristianos a los que despreciar.

Felipe VI y el Papa

Frente a la guerra y la intolerancia ayer se alzaron dos voces que merece la pena escuchar, la de Felipe VI y la del Papa. Nuestro monarca felicitó la Navidad a los españoles con una intervención de marcado carácter estatal que subrayó con muchísimo sentido de responsabilidad el papel que todos tenemos para cuidar tres cosas: la unidad nacional, la Constitución y las instituciones. Me recordó a ese rey que levantó la voz cuando la intentona golpista en Cataluña y que volvió anoche a recordarnos el valor de la transición y de las leyes fundamentales que entonces pactaron derechas e izquierdas. Unidos, dijo, somos más fuertes que separados

En estos días en que no faltan voces que le quiten mérito a la transición ejemplar, Felipe VI recordó que las naturales voces discordantes sólo pueden convivir en paz con leyes fundamentales claras e instituciones fuertes que las salvaguarden.

Y una palabra esta mañana para el Papa que anoche presidió la misa del gallo ante unos siete mil peregrinos, ¡Cuántas guerras! dijo recordando Ucrania, Siria, Yemen, Mianmar. El hombre no cambia. Francisco señaló: “En esta Navidad, como le sucedió a Jesús, una humanidad inssaciable de dinero, poder y placer tampoco le hace sitio a los más pequeños, a tantos niños por nacer, a los pobres, los olvidados. Pìenso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia”.

Nos decía el papá que Jesús no hace precisamente ahí en el corazón de los pequeños y de los olvidados y nos invitó a tener ojos de niño. Navidad, quizá estéis de acuerdo queridos oyentes es una mañana desconcertante, porque es una mañana nueva y es vieja la vez es distinta y es igual. Yo he salido a la primera luz de una calle desierta y he visto unas palomas zureando sobre los árboles en el silencio de la Navidad y me ha desconcertado por dentro una mezcla de alegría y de pena.

Anoche nació la esperanza y sin embargo yo tengo que hablarte de guerras que siguen, de políticos que se enfrentan, de dolor ¿qué es esto? el salto lo ha dado para mí un hombre llamado José, un taxista que me ha buscado y que me ha contado cómo regresaba la gente de las fiestas esta noche. 'Las cosas han cambiado Cristina', me ha explicado. 'Antes las personas se quedaban sobre todo en las familias pero ahora Nochebuena es casi como Nochevieja y tantos y tantos van de fiesta y siguen funcionando las discotecas y están los bares abiertos, pero ¿sabes una cosa Cristina? cuando regresan a casa la carita la tienen triste'.

Esto se me ha clavado en el corazón que las personas no somos tan distintas que andamos de un lado para otro buscando la felicidad y no encontramos nada y regresamos vacíos de las fiestas y que a veces cuando las expectativas son muy altas las desilusiones son también muy grandes y en medio se alza la voz del Papa, mirad como niños, sed como niños pequeños, atende a lo pequeño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta otra mirada que ha nacido anoche en el calor de la Navidad puede presidir el año que comienza tímidamente, de tal manera que un viaje en taxi sea una aventura, una comida familiar, un momento de cariño, un silencio, una estruendosa alegría. Tiene razón José, tiene razón, no hace falta grandes fiestas. Hoy se nos regala un día nuevo, un día que no existido previamente este 25 de diciembre, ponte en marcha así con la mirada del pequeño, reconoce en el otro una sorpresa, reconoce la vida como un don, mira el cielo para recordar a los que ya no están y te cuidan, i van vigilando cada uno de tus pasos, que merece la pena y que escribe la historia. Bienvenido, feliz Navidad.