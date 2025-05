Tomás Guasch, a la espera de la bomba del mercado en el Real Madrid: "Tiene su gracia"

Publicado el 16 may 2025, 19:09

Todavía un hombre de 41 años se encuentra en estado crítico ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el atropello accidental que se produjo este jueves en el exterior del RCDE Stadium en Cornellà de Llobregat (Barcelona), antes del encuentro derbi entre el Espanyol y el FC Barcelona.

Las mismas fuentes añaden que la cifra de personas heridas asciende a 17, de las que 4 continúan ingresadas en diferentes centros hospitalarios, y el resto ha recibido el alta médica.

COPE / QUIQUE IGLESIAS Así ha quedado el coche tras el atropello

Por eso, Tomás Guasch se pregunta "qué hace un coche en una calle pegada al estadio? Una grande del partido, con 34.000 personas convocadas al acontecimiento. ¿Cómo entra? ¿Por qué entra? ¿Cómo está organizado eso?"

Además, el colaborador de 'Tiempo de Juego' propuso una solución para evitar el mal ambiente en el derbi catalán: "Primera jornada. Español-Barcelona. Primera jornada. El clásico no se juega nunca en septiembre. La primera vuelta cae a finales de octubre y la segunda entre abril y mayo. Bueno, pues esta es la primera jornada. Y si es posible, prontito. Ya a las 2 de la tarde".

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebran la victoria al finalizar el encuentro correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports que RCD Espanyol y FC Barcelona disputaron este jueves en el RCDE Stadium

Por otro lado, Tomás Guasch también habló de los futuros fichajes del Real Madrid. "Se está reforzando porque no tiene más remedio. Porque no tiene defensas", empezó diciendo. "Lo que más me pregunto es qué va a pasar con el ataque del Madrid, que es donde tiene más jugadores y presuntamente de mayor calidad mundial", continuó.

"¿Qué pasa con Rodrigo?, la Premier y estas cosas. Bueno, yo creo que tiene su gracia. Lo demás, que el Madrid traiga defensas es que no tenía más remedio. y que el Madrid se desprenda de uno de sus delanteros", finalizó.,

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).