Cristina L. Schlichting: "El virus nos está enseñando que peleamos como jabatos por sobrevivir"

¿Qué nos está enseñando el confinamiento? Porque la existencia es aprender, empezar, conocer. Nos está enseñando, sobre todo, que deseamos vivir, con todas nuestras fuerzas, que estamos hechos para vivir, que cada uno de nosotros, una sociedad entera, el mundo, estamos peleando como jabatos para sobrevivir. Antes podíamos jugar, teorizar sobre la vida y la muerte mientras deshojábamos los días como margaritas, porque parecían infinitos. Ahora miramos sólo al frente. Al futuro de la familia, al destino desconcertante, al deseo que nos constituye de tirar hacia adelante. La realidad se ha impuesto sobre los pensamientos teóricos, la práctica sobre la ideología.

En esta guerra común, empeñados con todas nuestras fuerzas en vivir, hoy hay noticia de varias batallas. Primera batalla, la de organizarnos para que el confinamiento no pueda con nuestro estado de ánimo ni nuestra esperanza, porque vamos a tener que estar en las casas al menos hasta el 26 de abril. El Gobierno lo anunciará este fin de semana. Quince días más.

TURQUÍA REQUISA RESPIRADORES

Segunda batalla, ha empezado la rapiña entre aliados. Cuando la amenaza acecha, se transparenta el fondo de las personas y los pueblos, sale lo mejor y lo peor. Turquía ha inmovilizado un cargamento de respiradores necesarios para nuestros enfermos y ha requisado el material para los suyos.

¿Qué puedes hacer? ¿Retirar a consultas al embajador? ¿Poner una queja a la OTAN? Turquía es aliada militar de Europa y Estados Unidos… Pero es que Estados Unidos ha requisado una partida de material sanitario europeo en Tailandia... Y Francia ha hecho lo mismo con la mitad de una partida que iba a Italia y España, procedente de Suecia. ¿Esto qué es? Se resquebraja nuestro sistema de alianzas, arduamente construido desde la postguerra. Nos creíamos seguros e inexpugnables y ante nuestros ojos no sólo un virus paraliza todos los países del globo, que esto parece una distopía de película, sino que se resquebraja el sistema de alianzas tejido tras la Guerra Mundial.

¡AHORA! LAS MASCARILLAS SON IMPRESCINDIBLES

Y tercera batalla, la sanitaria, en la que el enemigo no es sólo el Covid-19, sino nuestra propia incapacidad. Ahora, ahora, un mes después, nos dicen que las mascarillas son imprescindibles. Un mes interiorizando y explicando a la gente en la radio y en los medios que las mascarillas no sólo no eran imprescindibles, sino que te llevaban a manosearte la cara. No eran necesarias y te llevaban a contaminarte la boca y los ojos, al tocarte, y ahora resulta que no. De verdad que parece que nos falta un tornillo.

Sólo cabe decir en descargo del Gobierno que la OMS, el organismo sanitario mundial, también acaba de dar marcha atrás en este punto. Ahora. Explican sus expertos que la famosa gota que porta al virus cuando tosemos no es la única manera de transportarlo por el aire. Que también se pega por la mera respiración. La famosa gota de tamaño mediano era lo suficientemente pesada para que una distancia de seguridad de dos metros con respecto a una persona contagiada bastase para preservarnos del contagio. Ahora resulta que no, que por lo tanto el virus pude quedarse en el aire flotando bastante más tiempo y que hay que ponerse mascarilla.

Lo que cualquier oyente se pregunta, como yo, es qué se pensaban los de la OMS que hacían los chinos. Qué llevaba a las autoridades chinas a proporcionar mascarillas a todos sus ciudadanos. Mil seiscientos millones de chinos. ¿Quién ha sido el listo que ha pensado que una potencia industrial mundial hace las cosas porque sí? De verdad, no entiendo nada. Dice alguno de mis hijos que esto sólo se explica como un intento de la OMS de sumir al mundo en un caos. “No hijo”, les explico, “aunque tú no lo creas, los seres humanos pueden ser muy, pero que muy cortitos. Incluso al mando de países entero y organismos internacionales”.

Por ejemplo ¿por qué visitó ayer el presidente del Gobierno una fábrica de respiradores si su entorno familiar está contagiado? ¿Cómo explicar a la población que debe hacer 15 días de cuarentena en ese caso, si él hace lo contrario? Otro ejemplo ¿por qué ahora se dice que los sanitarios que no hayan tenido fiebre deben incorporarse al trabajo una semana después de los síntomas si eso no está indicado para los demás? Todo esto es menos que pedagógico, no sé, debo ser muy cortita.