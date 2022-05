Cristina L. Schlichting, sobre las críticas a la vuelta del Rey emérito: "España no se merece esta mezquindad"

Vídeo

Esto del Rey Don Juan Carlos dice mucho de nosotros. A veces creemos que la política es pura racionalidad pero no es cierto. También es un juego de lealtades. Cuando Helmut Kohl decide la unificación de Alemania no lo hace por razones prácticas. Buena parte de los alemanes estaban disgustados porque iban a tener que pagar muchísimos impuestos y levantar una Alemania oriental destrozada por el comunismo. Y efectivamente fue así. Exigió un enorme esfuerzo nacional. Pero Kohl había nacido en la Alemania unida y amaba esos territorios y fue la apuesta de ese hombre la que logró la unificación alemana. ¿Qué ocurre con trayectorias como el presidente del 81 al 95 en Francia? Una persona con dos familias paralelas. Se valora todo su recorrido como presidente socialista. Las personas tienen sombras y luces. La política es algo más que la razón. La actitud de una parte de la sociedad española con Don Juan Carlos, un hombre de 84 años que regresa a España sin ningún cargo de la justicia y habiendo restituido seis millones de euros a Hacienda es muy mezquina.

¿Realmente los españoles quieren que quien ha estado casi 40 años al frente de España, nos ha llevado a la democracia, nos ha salvado de un golpe de Estado y nos ha representado por el mundo entero día tras día verdaderamente quiere ese sector que muera fuera de España?

Cuando escucho a Echenique o a Calvo me pregunto si no se han mirado al espejo. Porque realmente España no se merece esta mezquindad de corazón que define una política estrecha, egoísta y triste.