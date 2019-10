Cristina L. Schlichting: “Sánchez confunde la “v” con la “b” al felicitar al Premio Nobel de la Paz”

Audio

“Muy buenos días desde la Alhambra de Granada, en una mañana privilegiada en la que los arrayanes y sus olores delicados han recibido al equipo de Fin de semana y con él a todos los oyentes de COPE. Magnífica forma de celebra la fiesta nacional en este tesoro del mundo que los Reyes Católicos respetaron tras su conquista con una sensibilidad por la historia absolutamente envidiable.

Hemos sido privilegiados visitantes de este lugar y hemos contemplado el patio de los leones delas habitaciones del Harén, recorrido las estancias privadas de Carlos V y hasta conocido los baños, las piscinas privadas y las letrinas del sultán que os aseguramos no eran muy distintas de las de su campamento, porque al fin y al cabo, hasta los sultanes defecan humildemente.

Sería bueno recordar la anécdota a alguno bien encumbrado que parece no recordar que arrieritos somos y a todos nos espera el mismo final. Porque en este día de fiesta que ¡ojo!, España no celebra sola, sino con todos los países hispanoamericanos y con Guinea Ecuatorial, Estados Unidos acaba de asegurar que en 2060 será el segundo país hispanohablante de mundo. Hablan castellano allí 42 millones de habitantes y es Méjico la nación con más gente usando el español. Por eso reviste especial gravedad la falta de ortografía cometida ayer por Pedro Sánchez. El presidente de España que confundió la “v” por la “b”, en un mensaje de felicitación al premio nobel de la paz el primer ministro etíope Abiy Ah Amedh El presidente Sanchez ha puesto negro sobre blanco: “Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género, son Sabia Nueva para la política africana”. Escribe savia con “b” como sabio letrado. No se entiende de verdad, fallo tan torpe en fecha tan delicada, que se suma a esa fase inolvidable del libro del presidente en la que atribuía a San Juan de la Cruz, uno de los nombres de la poesía mística, Las palabras bien conocidas de Fray Luis de León. En fin, si sólo fuese confundir la “v” con la “b”...

El #NobelPeacePrize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, @AbiyAhmedAli, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana.

Congrats! https://t.co/kCS43Dc3mk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2019

Porque cuando esperamos a partir del lunes el fallo del Supremo sobre las revueltas golpistas de octubre de 2017 y la reacción callejera de sectores radicales del independentismo, el gobierno ha anunciado, gran logro histórico, el traslado del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos donde lo enterró un poco improvisadamente Arias Navarro, al cementerio del Pardo.

Inmenso logro seguido que por desgracia no se ha hecho discretamente con el anuncio, por ejemplo, de la creación de un museo por la reconciliación nacional en el Valle de los Caídos, si no en plena carrera electoral y como una victoria épica del socialismo, para conseguir supongo, ahondar en las heridas que llevamos cerrando desde la terrible y vergonzosa Guerra Civil, donde entre hermanos, primos y familiares se mataron entre sí. Las mayores protestas no han sido de VOX si no las de Pablo Iglesias y Garzón que se han quejado de que el PSOE acapare la gloria de este gesto apuntándose un tanto en las urnas y quitándose lo a ellos. Lo que digo, magnífica forma de contribuir a los enfrentamientos ideológicos. Entre tanto se ha cerrado ayer el Valle de los Caídos y se ha asegurado que la familia Franco conocerá el momento del traslado cuarenta y ocho horas antes.

Y volvemos a Cataluña, en la Generalitat de Cataluña se repiten traiciones históricas como la de Companys que se reveló contra la república al proclamar la independencia. Quim Torra arreciado una respuesta contundente si, como se supone, la sentencia contra los golpistas es condenatoria y los CDR han convocado lo que llaman un tsunami baste como respuesta uno de los mensajes del movimiento en Internet “os convocamos el lunes a las ocho y media de la mañana en Barcelona, a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, prepararos para estar horas fuera de casa. Llevad agua, batería para el móvil, señeras, pancartas y si no podéis estar muchas horas de pie, sillas plegables.” Unidades de la Guardia Civil y la polícia nacional han sido trasladados a Cataluña y se ha hecho posible un plan para suspender 5000 mandos de los mossos de escuadra si el cuerpo desobedece al Ministerio de Interior.

Noticia es también la propuesta de Herrejón que nos ha ofrecido – y yo me apunto – reducir la jornada laboral a 4 días. Ay madre, este chiquillo, ojalá fuese todo tan fácil. También se propone el voto de los jóvenes de 16 años, los mismos que se protegen de las responsabilidades penales con la ley del menor.

En fin, al menos con la suspensión de la guerra comercial entre Donald Trum y china, el presidente norteamericano ha anunciado que no impondrá aranceles a los productos chinos a cambio de la compra masiva de productos agrícolas y ganaderos por parte de China. Un respiro que nos hace albergar esperanzas sobre nuestra propia guerra comercial. Trump es de amagar y mostrarse fuerte, de asustar al contrario y negociar después y seguro que esta semana hay una última oportunidad para negociar el castigo a, entre otros, el aceite o el jamón español”.