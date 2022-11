Cristina L. Schlichting: "Malthus mentia: la población mundial está a punto de disminuir"

Vídeo

Es domingo, 13 de noviembre, y está dejando de llover. Ya, ya sé que no en todas partes lo ha hecho, que me llamaba una señora de Córdoba para contármelo, pero ha llovido muchísimo en Castellón y toda Valencia. El aeropuerto de Manises ha tenido que desviar vuelos, los bomberos se han tenido que emplear a fondo y el viernes tuvimos de lamentar la muerte de un muchacho de 17 años en en la localidad de Bujaraloz, cuando un árbol se derrumbó sobre uno de los banquillos de un campo de fútbol. La borrasca se marcha y llega un frente atlántico que hoy dejará lluvias en Galicia, zonas de Asturias y León. A partir de hoy las temperaturas mínimas irán en descenso. Así dibujaba el panorama de la semana que entra nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.

Y el martes, al menos como fecha oficial, seremos 8.000 millones de personas en el mundo. La impresionante cifra, la mayor de la Historia, lleva empavoreciendo a los teóricos desde hace décadas y hasta siglos. Hay que ver qué “torra” con Malthus, que hasta las parejas jóvenes te dicen que no van a tener hijos porque así protegen el planeta. Thomas Malthus publicó en 1798, fíjate, en el siglo XVIII, un ensayo en el que sostuvo que el crecimiento de la población superaría la capacidad de producir alimentos y que las hambrunas serían el único método de regulación del sistema. Muy pronto, los fertilizantes y la industria multiplicaron la capacidad de producir alimentos que tenía el hombre, pero las ideas de Malthus se habían quedado profundamente grabadas en el inconsciente colectivo y generaron un pánico que se ha extendido hasta hoy.

Claro, que hay una paradoja. ¿Cómo podemos tener el aumento de la población mundial y a la vez quejarnos de que en los países desarrollados no hay suficientes nacimientos? Porque el problema de Europa y de España, por ejemplo, es que en breve habrá muchos más viejos que niños y que no nacen suficientes críos como para sostener el bienestar colectivo.

Bueno, la razón no es sólo que los países del Tercer Mundo se reproducen a toda velocidad. El motivo es también que, de acuerdo con los últimos estudios, no sólo Malthus estaba equivocado, es que la población del mundo va empezar a descender a partir de 2.050. O sea, a los mejor hasta lo vemos nosotros. La razón es que buena parte de la población mundial ha emigrado a las ciudades y ha reducido su número de hijos con el fin de mejorar su educación y oportunidades. No hace falta instar a los pobres a no tener hijos, como se pretendía desde un modelo colonialista, basta con dar a los menos favorecidos una oportunidad de desarrollo para que el mecanismo se regule.

Estimaciones de la Universidad de Washington establecieron hace dos años que la humanidad alcanzaría su pico de población en 2.065, diez mil millones de habitantes, y que descendería a partir de ese momento. Pero es que las útimas investigaciones acortan el plazo. Naciones Unidas lleva revisando desde 2019 los plazos de crecimiento de la humanidad y cree que el pico se alcanzará 20 años antes de lo previsto y que empezará a menguar a partir de 2080. Por ejemplo, para 2.100 España podría tener la mitad de la población actual. 20 millones de habitantes.

La Comisión Nacional de Salud de China ha publicado este año que la población del país va a empezar a descender entre 2023 y 2025 y que la cifra máxima de población china ya se alcanzó en 2021.

Aunque la población humana todavía va a seguir creciendo en los 46 países menos desarrollados, los 60 países más ricos, en particular la Unión Europea, China, Rusia y japón el declive ha empezado. Ahora los problemas son otros. Envejecimiento, dificultad para sostener los gastos y empobrecimiento intelectual porque los niños son, entre otras cosas, garantía de nuevas ideas.

De la misma manera que el agua o las energías van a ser objeto de codicia en el futuro inmediato, también lo va a ser los críos. Estados Unidos, Canadá, Australia y nueva Zelanda van a seguir creciendo en población, pero gracia a la inmigración, que está rejuveneciendo sus pirámides poblacionales.

Es interesante constatar que los inmigrantes van a ser codiciados a medio plazo y que el racismo pasará a ser una ideología obsoleta y muy poco práctica. Saludemos con entusiasmo la lleva de los 8000 millones de personas al planeta y cambiemos el chip. Tener hijo es futuro, es impulso intelectual, económico y social.

Conviene mirar amplio y mirar lejos porque, el corto plazo tiene las patas cortas. Por ejemplo, el corto plazo de las elecciones. Queda un año para las generales y en primavera son las municipales y muchas autonómicas. ¿Y qué pasa? Que aquí todo el mundo se pregunta que hay de lo suyo. Prepárate para un año de huelgas y manifestaciones que han empezado.

Esta noche comienza un paro de transportistas y camioneros que acabaremos notando en los estantes de los supermercados. A su vez está en curso una huelga de urgencias extrahospitalarias en Madrid, que se amplía a los médicos de familia y pediatras a partir del día 21. El partido Mas Madrid, con Mónica García a la cabeza, convoca esta mañana manifestación del sector sanitario madrileño, apoyada por los sindicatos. La cita es a las doce en cuatro puntos y las cabeceras se darán cita al final en la Plaza De Cibeles. En Cantabria hay huelga de médicos de atención primaria hasta mañana. Parece haberse alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de Miguel Angel Revilla. En Navarra se ha anunciado huelga para después de Navidades y en Aragón el socialista Javier Lamban afronta otra si no consigue poner solución a la saturación de las consultas. Estos paros pueden tener también replica en Cataluña, Andalucía Pais Vasco, donde los sectores sanitarios quieren unirse a las reivindicaciones de Madrid.

Insisto, a partir de ahora vamos a ver muchas movilizaciones. Basta que los políticos entren en campaña para que sus capacidad de atender a las reivindicaciones de los ciudadanos se multipliquen.

Cope lleva toda la semana atendiendo al problema en Sanidad. El sector está especialmente presionado. Por un lado, el covid obligó a posponer muchas operaciones y los propios ciudadanos pasamos por alto dolencias no urgentes, acuciados por el confinamiento. Ahora todas aquellas necesidades se acumulan en ambulatorios y hospitales. Si sumamos a ello que se han producido 18.000 emigraciones de médicos al extranjero, donde las condiciones económicas y laborales son mejores, y que se esperan en seis años 16.000 jubilaciones, el panorama es muy preocupante. En España faltan 5.000 médicos y algo vamos a tener que hacer, porque estudiar doce años (que es lo que supone de media la carrera) para ganar tres mil euros es cosa que no parece tener sentido.